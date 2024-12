E se la prima Ferrari elettrica fosse un crossover?

La Ferrari presenterà la sua prima supercar elettrica entro la fine del 2025, segnando una svolta storica per il marchio. Il CEO Benedetto Vigna ha annunciato che questa vettura rappresenterà fino al 10% della produzione totale, rassicurando gli appassionati che affiancherà i modelli a combustione senza sostituirli.

Questa mossa strategica dimostra l'impegno di Ferrari nell'adattarsi alle nuove tendenze del mercato automobilistico, mantenendo al contempo l'identità del brand. La supercar elettrica dovrà rispettare gli standard di emozione, prestazione ed esclusività tipici del marchio.

Sebbene siano circolati prototipi con carrozzeria SUV, non è certo che questa sarà la forma definitiva del veicolo. Il design potrebbe essere più dinamico e slanciato rispetto alla Purosangue, pur mantenendo un assetto rialzato. La Casa di Maranello sta sviluppando internamente la piattaforma e la tecnologia per questa nuova vettura elettrica. Grazie al recente E-Building, Ferrari sarà in grado di produrre tutti i componenti chiave del powertrain. Tuttavia, i dettagli sulla tecnologia delle batterie e sulla configurazione dei motori rimangono top secret, alimentando l'attesa e la curiosità.

La decisione di Ferrari di entrare nel mercato delle auto elettriche rappresenta solo l'ultimo capitolo di una storia ricca di innovazioni e sfide tecnologiche. Gli appassionati di tutto il mondo attendono con trepidazione di vedere come il marchio del Cavallino Rampante riuscirà a coniugare la sua leggendaria eredità con le esigenze di un futuro sempre più orientato verso la sostenibilità.