La più potente Hyundai di sempre è elettrica e disponibile in Italia

La tanto attesa prima auto elettrica ad alte prestazioni di Hyundai è finalmente sbarcata in Italia, dopo mesi di ferventi voci e anticipazioni. Il modello N Performance della Ioniq 5 offre una serie di caratteristiche distintive, tra cui cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici con pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21, sospensioni a controllo elettronico, Electronic Limited Slip Differential (e-LSD), prese d'aria attive, funzione di preriscaldamento della batteria e sedili Sportivi N rivestiti in pelle/stoffa con pedaliera in metallo.

Con un assetto ribassato di 2 cm rispetto alla versione normale, carreggiate più larghe di 8 cm, spoiler e appendici aerodinamiche, la Hyundai Ioniq 5 N non fa segreto della sua natura sportiva. Dotata di due motori elettrici, uno per ogni asse, offre una potenza complessiva di 609 CV (temporaneamente 650 nella modalità Boost) e 770 Nm di coppia. Accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e con una velocità massima di 260 km/h, la vettura è alimentata da una batteria da 84 kWh che promette un'autonomia dichiarata di circa 450 km.

Grazie all'architettura a 800 V della piattaforma e-Gmp, la ricarica in corrente continua consente di passare dal 10% all'80% in meno di venti minuti, mentre la ricarica in corrente alternata ha una potenza massima di 10,5 kW.

Il modello base della Ioniq 5 N è proposto nel vivace colore Soultronic Orange Pearl micalizzato, ma su richiesta è disponibile in una varietà di altre tonalità. Le vernici metallizzate comportano un sovrapprezzo di 750 euro, mentre quelle opache salgono a 1.000 euro. L'unico pacchetto optional disponibile è il Plus Pack (3.000 euro), che include sedili sportivi N ventilati e rivestiti in Alcantara, tetto in vetro apribile e luci a Led specifiche. Il prezzo? A partire da 76.900 euro.