La polizia greca ha le auto più piccole e lente al mondo, ma c'è una valida ragione

Le isole greche, una delle mete turistiche più popolari al mondo, accolgono ogni anno migliaia di visitatori. Per garantire la sicurezza dei turisti, le forze dell'ordine locali hanno acquisito veicoli adatti alle particolari caratteristiche stradali delle isole, con il supporto di Citroen.

Le strade delle isole greche, infatti, non sono adatte a grandi SUV, essendo spesso strette e tortuose. In particolare, sull'isola di Chalki la polizia necessitava di auto in grado di muoversi anche nei vicoli più angusti.

La soluzione è arrivata con la Citroen Ami, probabilmente l'auto della polizia più lenta al mondo. Sebbene non possa partecipare a inseguimenti ad alta velocità, è la scelta perfetta per le forze dell'ordine di Chalki.

Questa flotta di piccole e iconiche auto elettriche fa parte di un'iniziativa congiunta tra Citroen e le autorità locali volta a rendere l'isola più sostenibile. L'azienda automobilistica ha fornito in totale sei veicoli elettrici, tra cui due modelli Ami per la polizia e la guardia costiera, due e-C4 per il comune e altri per i restanti dipartimenti.

La scelta della Ami consente alla polizia di pattugliare tutte le aree senza preoccuparsi delle dimensioni delle strade. Nonostante la velocità massima di soli 45 km/h, questo veicolo compatto è sufficiente per garantire la sicurezza nelle vie di Chalki.

L'adozione di questi veicoli elettrici compatti rappresenta un approccio innovativo alla mobilità urbana in contesti particolari come le isole greche. Sebbene possano sembrare inusuali rispetto alle tradizionali auto della polizia, questi veicoli consentono alle forze dell'ordine di svolgere efficacemente il proprio lavoro nel rispetto dell'ambiente e delle caratteristiche del territorio.