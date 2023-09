Alfa Romeo sta per dare il benvenuto a un nuovo membro della sua famiglia di veicoli elettrici, consolidando così la sua strategia di conversione sul lungo termine. Dopo aver svelato la Supercar 33 Stradale, con powertrain elettrico, il marchio italiano introdurrà una serie di nuovi EV, tra cui un SUV compatto nel 2024, le versioni elettriche delle amate Giulia, e Stelvio, e un Roadster che rimanderà allo storico passato dell’azienda. Inoltre, Alfa Romeo punta a conquistare i mercati cinese e americano con una berlina, e un SUV, di dimensioni maggiorate.

Nonostante questa espansione nell’elettrico, Alfa Romeo rimane fedele alla sua tradizione di prestazioni automobilistiche. Questo si riflette nel suo nuovo roadster elettrico, un progetto che si sta concretizzando sempre di più, per entrare in diretta competizione con la Alpine A110, la nuova Porsche Boxster e la rinata Lotus Elise.

Il nome di questo roadster elettrico sarà probabilmente 4E, per sottolineare la sua motorizzazione elettrica e il suo collegamento con lo storico modello 4C prodotto dal 2013 al 2019. Tuttavia, il nome definitivo verrà annunciato solo in fase avanzata dello sviluppo, proprio per evitare fughe di notizie.

Il 4E sarà basato sulla piattaforma STLA Medium, progettata per ospitare batterie, e treni di potenza, ad alte prestazioni. Si prevede che il veicolo possa caricare fino a 20 miglia al minuto, accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e avere un’autonomia di oltre 800 km. Nonostante ciò, il focus sarà sulla sportività anziché sulla potenza da supercar.

Alfa Romeo sta anche esplorando la possibilità di posizionare la batteria al centro del telaio, seguendo il modello delle auto sportive a motore centrale, per favorire una distribuzione del peso ottimale.

Per quanto riguarda l’esperienza di guida, Alfa Romeo sta lavorando su come trasferire le sensazioni, e le emozioni di un veicolo tradizionale, ai conducenti di un veicolo elettrico. La casa automobilistica desidera creare una connessione emozionale prima di qualsiasi altra cosa.

Il lancio del nuovo roadster elettrico non è previsto prima del 2027, in quanto Alfa Romeo ha l’obiettivo primario di stabilizzare ulteriormente la sua gamma di veicoli.