La prossima Toyota Supra avrà 600 CV e non sarà elettrica

Toyota sta sviluppando la nuova generazione della Supra, prevista per il 2027. Secondo fonti giapponesi, il modello abbandonerà il sei cilindri per passare a un motore ibrido quattro cilindri da 2 litri interamente progettato da Toyota, con potenze fino a 430 CV nelle versioni elettrificate.

Questa mossa segna un importante cambiamento strategico per l'iconica sportiva giapponese. La nuova Supra sarà infatti completamente "Made in Toyota", ponendo fine alla collaborazione con BMW che ha caratterizzato l'attuale generazione. Ciò si tradurrà in un design e interni completamente rinnovati rispetto al modello odierno.

Il nuovo propulsore sarà compatibile con i carburanti sintetici e manterrà la trazione posteriore. Sono in fase di sviluppo trasmissioni automatiche a 8 o 10 rapporti per gestire la potenza. Si vocifera persino di una versione ad alte prestazioni con quasi 600 CV per un'ipotetica variante racing.

Prima del debutto della nuova generazione, Toyota saluterà l'attuale Supra con una Final Edition speciale. Questa versione monterà il 3.0 sei cilindri potenziato a 435 CV e 570 Nm, grazie agli interventi del reparto GR. Sarà dotata inoltre di un nuovo impianto frenante Brembo, pneumatici maggiorati e assetto sportivo KW ispirato ai modelli GT4 da competizione.

Gli interni della Final Edition saranno impreziositi da nuovi rivestimenti e sedili Recaro Podium CF in alcantara, per un'esperienza di guida ancora più coinvolgente. Questa edizione limitata rappresenterà l'ultima opportunità per gli appassionati di possedere una Supra con il classico sei cilindri prima del passaggio alla nuova generazione ibrida.

Con il nuovo powertrain ibrido e il design interamente Toyota, la prossima Supra punta a rinnovarsi rimanendo fedele al suo DNA di sportiva purosangue. L'elettrificazione permetterà di mantenere prestazioni elevate migliorando al contempo l'efficienza. Resta da vedere come i puristi accoglieranno l'abbandono del sei cilindri in favore di un più moderno quattro cilindri ibrido.