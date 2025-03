La Skoda Elroq RS debutterà durante la Design Week di Milano

Skoda si prepara a svelare la versione più potente e aggressiva del suo SUV elettrico compatto. La Casa automobilistica ceca ha recentemente diffuso il primo teaser ufficiale dell'Elroq RS, modello che promette di combinare sostenibilità e prestazioni sportive in un pacchetto dal design accattivante. Il pubblico non dovrà attendere molto per conoscere tutti i dettagli di questa nuova proposta, con un debutto digitale fissato per i primi giorni di aprile e una successiva presentazione fisica nel cuore del design italiano.

L'immagine anticipatoria rilasciata da Skoda lascia intravedere alcuni elementi distintivi della versione RS, come i dettagli in nero lucido che caratterizzano la Tech-Deck Face, la moderna reinterpretazione della tradizionale calandra del marchio. Tra le novità estetiche spicca anche l'esclusiva colorazione Mamba Green, già apprezzata su altri modelli sportivi della gamma. La strategia di Skoda sembra chiara: trasferire il DNA sportivo delle sue versioni più performanti anche nel mondo dell'elettrificazione.

Sebbene le specifiche tecniche complete saranno svelate solo durante la presentazione ufficiale, gli esperti ipotizzano che l'Elroq RS potrebbe adottare un powertrain simile a quello dell'Enyaq RS, con potenze che potrebbero raggiungere o superare i 300 CV. L'elettrificazione sportiva rappresenta una sfida significativa per i costruttori, chiamati a bilanciare prestazioni elevate con un'autonomia adeguata, ma Skoda sembra determinata a dimostrare che la transizione ecologica non significa rinunciare al piacere di guida.

Il debutto mondiale dell'Elroq RS è programmato per il 3 aprile alle 10:00, con una presentazione in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Skoda. Ma è la scelta della location per la prima esposizione pubblica a sottolineare l'importanza che il costruttore attribuisce a questo modello: la Milano Design Week 2025, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama del design internazionale, in programma dall'8 al 13 aprile.

La vettura sarà esposta al Padiglione d'Arte Contemporanea nel Porta Venezia Design District, inserita in un percorso immersivo legato alla campagna "Be More Elroq". Questa strategia di presentazione evidenzia come Skoda intenda posizionare il nuovo modello non solo come un'auto elettrica sportiva, ma come un vero e proprio oggetto di design contemporaneo, capace di attrarre un pubblico sensibile all'estetica e all'innovazione.

Il 2025 rappresenta anche un anno simbolico per la Casa ceca, che celebra il 130° anniversario dalla sua fondazione. Per commemorare questa importante ricorrenza, durante la Milano Design Week Skoda presenterà anche un progetto collaterale: le sneakers Botas, realizzate in collaborazione con il proprio team di design e ispirate ai principi stilistici della filosofia "Modern Solid", la stessa che caratterizza il linguaggio formale delle nuove produzioni automobilistiche del marchio.

Se le anticipazioni dovessero essere confermate, l'Elroq RS si prepara a diventare un modello strategico per Skoda, rafforzando la sua posizione nel segmento dei SUV elettrici compatti con una proposta che punta a sedurre gli appassionati di auto sportive. La trazione integrale e un assetto rivisto dovrebbero completare il pacchetto tecnico, offrendo un'esperienza di guida in linea con le aspettative generate dal prestigioso badge RS.