La Tesla da 25mila euro è (quasi) certezza

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente visitato la struttura Tesla Giga Berlin-Brandenburg a Grünheide, nelle vicinanze di Berlino, in Germania. Oltre a rilasciare alcune dichiarazioni sul design degli interni, Musk ha suggerito che la struttura sarà coinvolta nella produzione del prossimo modello di veicolo elettrico economico di Tesla; una notizia molto importante, dal momento che si vocifera di questa soluzione ormai da diverso tempo e, ad oggi, non è chiaro neanche se si chiamerà Model 2 o Model Q.

Secondo il canale Gigafactory Berlin News su Twitter/X, che si occupa delle notizie riguardanti gli impianti, Musk ha annunciato durante la sua visita che il prossimo veicolo elettrico da 25.000 euro verrà fabbricato a Berlino.

Abbiamo cercato ulteriori conferme, ma sembra che il discorso sia stato rivolto esclusivamente ai dipendenti e non ci siano quindi video disponibili in rete. La notizia è stata condivisa successivamente da diversi siti web focalizzati su Tesla, tra cui Teslarati e Torque News, il che suggerisce che sia considerata probabile o quasi confermata.

Come sappiamo, il prossimo modello di Tesla - fondamentalmente l'auto elettrica accessibile e il suo cugino Robotaxi autonomo - è destinato alla prossima struttura Giga Mexico. Ci si aspetta che l'accessibile EV di Tesla sia "molto più tradizionale" rispetto al Tesla Cybertruck; sarà anche caratterizzato dalla sua estetica, essendo "bello" e "funzionale", secondo Musk. Si prevede inoltre che il veicolo verrà prodotto in grandi quantità, con la possibilità di raggiungere milioni di unità all'anno.

La produzione di un'auto da 25.000 dollari in Messico e l'equivalente da 25.000 euro in Europa avrebbe senso. Potrebbe anche comportare la produzione in un'altra fabbrica in Cina o in altre parti dell'Asia. Indipendentemente dalla scelta della sede, è probabile che il lancio di questo nuovo modello richieda almeno alcuni anni, poiché Tesla deve completare lo sviluppo e costruire nuove strutture di produzione con un processo di produzione completamente nuovo per ridurre in modo significativo i costi.