La Tesla Model 3 Performance avrà dei sedili più sportivi

Tesla sta sviluppando una versione "Sport" della Model 3 con sedili più sportivi, almeno secondo le informazioni trapelate dall'ultimo aggiornamento software dell'azienda. Questa nuova versione è emersa nel mentre che Tesla sta iniziando le consegne in Europa e si prepara a farlo anche in Cina.

La scorsa settimana, il catalogo dei pezzi di ricambio di Tesla aveva già suggerito l'arrivo di una nuova versione ad alte prestazioni della Model 3 chiamata "Highland".

Tuttavia, nuovi dettagli sulla versione "Sport" sono stati scoperti da un "hacker" noto come Green, che esamina il codice di Tesla nei nuovi aggiornamenti software per rintracciare nuove funzionalità.

La versione "Sport" della Model 3 presenterà sedili anteriori con un maggiore supporto laterale e poggiatesta più grandi, come suggerito da una simulazione. Anche i sedili posteriori hanno subito leggere modifiche ma queste erano già state mostrate nella presentazione originale della Model 3.

Questo rappresenterebbe la prima volta in cui Tesla aggiorna l'interno di una versione ad alte prestazioni all'interno della sua gamma di veicoli.

Di solito, l'azienda si concentra sull'ottimizzazione delle sospensioni, dei freni e sulle prestazioni della catena cinetica, anche quando quest'ultima rimane generalmente la stessa ma con prestazioni diversificate tramite software.

Non è ancora chiaro se questa configurazione sarà la nuova norma per la versione Performance, Ludicrous o Plaid della Model 3, o se sarà offerta come un pacchetto interno opzionale. La tendenza di Tesla è stata quella di fornire pacchetti di upgrade invece di apportare modifiche sostanziali a tutte le versioni.

Ciò che suscita maggiore interesse è l'effettiva performance della versione di punta della nuova Model 3. La variante Performance è già apprezzata dagli appassionati per le sue prestazioni e ora con l'arrivo della versione "Sport", si attendono ulteriori miglioramenti e aggiornamenti al suo interno.

Resta da vedere come Tesla gestirà questa nuova configurazione e se questa versione sarà disponibile solo per gli utenti premium o se sarà offerta a tutti.