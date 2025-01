La Tesla Model Y Juniper sarebbe già in produzione in Germania

La produzione della Tesla Model Y aggiornata sarebbe già iniziata presso lo stabilimento Gigafactory di Berlino, in Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, i dipendenti sono stati informati ieri del lancio del nuovo modello, con l'assemblaggio previsto a partire dal 14 gennaio.

Questa notizia segna un importante passo avanti per Tesla in Europa, dove la Model Y è stata l'auto elettrica più venduta lo scorso anno. Il rinnovamento del suo modello di punta arriva in un momento cruciale per l'azienda, che ha visto le consegne globali diminuire per la prima volta nel 2024, nonostante un record nell'ultimo trimestre.

La Model Y aggiornata, soprannominata "Juniper", presenta un design rinnovato sia all'esterno che all'interno. Tra le novità più significative ci sono un nuovo schermo di infotainment per i passeggeri posteriori e un sistema di sospensioni rivisto per un maggiore comfort di guida. È stata inoltre rimossa la leva del cambio dal piantone dello sterzo, lasciando solo quella degli indicatori di direzione.

Mentre i clienti in mercati come Australia e Nuova Zelanda possono già ordinare la versione aggiornata con consegne previste per maggio, non è ancora chiaro quando le prime unità europee saranno disponibili. Basandosi su quanto accaduto con la Model 3 rinnovata, è probabile che il Nord America sia tra gli ultimi mercati a ricevere la nuova Model Y.

Il lancio tempestivo della Model Y aggiornata è di fondamentale importanza per Tesla, considerando che si tratta del suo modello più venduto. L'azienda punta a rafforzare la sua posizione nel mercato europeo delle auto elettriche, in un contesto di crescente concorrenza.

Nonostante le sfide recenti, Tesla ha consegnato globalmente 1.789.226 veicoli lo scorso anno, registrando solo un leggero calo dell'1% rispetto al 2023. La produzione della nuova Model Y in Germania potrebbe essere determinante per invertire questa tendenza e riaffermare la leadership di Tesla nel settore delle auto elettriche.