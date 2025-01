Tesla Model Y 2025: uscita e prezzo. Tutto quello che sappiamo

Tesla ha presentato in Cina la nuova Model Y 2025. Il restyling, a lungo atteso, introduce una serie di aggiornamenti significativi sia nel design sia - in teoria - nelle prestazioni, consolidando la sua posizione nel competitivo mercato dei veicoli elettrici. La Model Y è stata nel 2023 l'auto più venduta al mondo e anche il 2024 si è chiuso con un ottimo riscontro in termini commerciali. Vola soprattutto in Europa dove questa categoria di veicoli è particolarmente apprezzata per via delle dimensioni e della versatilità di utilizzo. Un successo clamoroso che dovrebbe ripetersi anche con nel 2025 quando la variante Juniper sarà finalmente pronta per il debutto. Ecco che cosa sappiamo fino ad ora.

Design e caratteristiche esterne

Il restyling della Model Y presenta un frontale rinnovato con fari a LED più sottili, collegati da una striscia luminosa orizzontale, conferendo al veicolo un aspetto più moderno e aerodinamico. S'ispira decisamente alle linee e alle forme del Tesla Cybertruck, il discusso pick-up frutto della visione creativa di Elon Musk. Al posteriore, i fanali a forma di "C" si estendono orizzontalmente, migliorando l'estetica complessiva. Le dimensioni sono leggermente aumentate, con una lunghezza ora di 4.797 mm, mentre larghezza e altezza rimangono invariate. I cerchi sono disponibili nelle dimensioni da 19 o 20 pollici.

Interni e tecnologia

All'interno, la Model Y 2025 adotta un design minimalista con materiali di alta qualità e nuove strisce di illuminazione ambientale. Il volante è stato aggiornato, reintroducendo le leve per gli indicatori di direzione, una modifica accolta positivamente dagli utenti. Il sistema di infotainment dispone di un display centrale da 15,4 pollici con cornici ridotte, mentre per i passeggeri posteriori è presente uno schermo da 8 pollici che consente di gestire funzioni come la climatizzazione. I sedili anteriori offrono funzioni di riscaldamento e ventilazione, e gli schienali posteriori sono ora regolabili elettricamente.

Prestazioni e autonomia

La nuova Model Y sarà probabilmente disponibile in due varianti: standard range dotata di un singolo motore, accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 201 km/h. L'autonomia dichiarata è di 593 km secondo il ciclo CLTC cinese, che corrisponde a circa 455 km nel ciclo WLTP europeo. C'è poi la versione Long Range AWD, equipaggiata con due motori e trazione integrale, accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, mantenendo la stessa velocità massima. L'autonomia arriva a 719 km nel ciclo CLTC, equivalenti a circa 551 km nel ciclo WLTP. Entrambe le versioni supportano una potenza di ricarica rapida fino a 250 kW.

Prezzi e disponibilità

In Cina, la Model Y 2025 ha un prezzo di partenza di 263.500 yuan (circa 34.900 euro) per la versione a trazione posteriore, mentre la Long Range AWD è offerta a 303.500 yuan (circa 40.200 euro). Le consegne sono previste a partire da marzo 2025. Per quanto riguarda l'Italia, Tesla non ha ancora comunicato ufficialmente i prezzi e le date di disponibilità, ma si prevede che il modello aggiornato arrivi sul mercato europeo entro la metà del 2025. Il listino, tuttavia, probabilmente non sarà allineato a quello cinese e ci aspettiamo che il prezzo della Tesla Model Y 2025 oscilli tra i 39.000 e i 42.500 euro a seconda della versione.

Considerazioni sul mercato

Il lancio della Model Y 2025 in Cina prima che in altri mercati evidenzia l'importanza strategica del mercato asiatico per Tesla, soprattutto in risposta alla crescente concorrenza di produttori locali come BYD e Xiaomi. Questo aggiornamento mira a rafforzare la posizione di Tesla nel segmento dei SUV elettrici, offrendo miglioramenti che rispondono alle esigenze dei consumatori e alle tendenze del mercato.

In sintesi, la Tesla Model Y 2025 rappresenta un'evoluzione significativa del modello precedente, con aggiornamenti che migliorano estetica, comfort e prestazioni. Gli appassionati e i potenziali acquirenti europei attendono con interesse l'arrivo di questo modello, che promette di consolidare ulteriormente la presenza di Tesla nel mercato globale dei veicoli elettrici.