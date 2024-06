Il 50% delle auto elettriche vengono vendute in Cina, Europa e USA in lieve calo

Il mercato globale delle auto elettriche plug-in è in continua espansione, ma la crescita non è distribuita in modo uniforme. Negli ultimi mesi i tre principali mercati (Cina, Europa e Nord America) hanno mostrato tassi di crescita differenti. Secondo la società di ricerca Rho Motion, nei primi cinque mesi del 2024 sono state acquistate oltre cinque milioni di auto plug-in a livello globale, con un aumento del 20% su base annua, inclusi 1,3 milioni nel solo mese di maggio, anch'esso in crescita del 20% su base annua.

La Cina rappresenta la principale forza trainante di questa crescita, con un incremento del 31% nel periodo gennaio-maggio e del 36% solo nel mese di maggio.

Si prevede che nel 2024 verranno vendute globalmente circa 20 milioni di nuove auto ricaricabili, rispetto ai 13,5 milioni del 2023, di cui quasi 9,5 milioni saranno completamente elettriche. La Cina sarà responsabile della maggior parte delle vendite.

Il report afferma che l'Europa (Unione Europea più EFTA e Regno Unito) ha registrato un aumento del 4%, rispetto al 5% degli Stati Uniti e del Canada combinati. Inoltre, il mercato europeo è diminuito del 9% su base annua a maggio, mentre quello di Stati Uniti e Canada è calato di circa il 3%. In altre parole, il mercato delle auto plug-in in Cina è il più prolifico, con oltre il 50% della quota, e il più veloce a crescere, mentre i mercati europei e nordamericani sono più piccoli e hanno raggiunto un plateau.

24 gennaio - 23 maggio:

Globale: +20%

UE, EFTA e Regno Unito: +4% (in calo da +24% 2023 v 2022)

Cina: +31%

Stati Uniti e Canada: +5%

24 maggio v 23 maggio:

Globale: +20%

UE, EFTA e Regno Unito: -9%

Cina: +36%

Stati Uniti e Canada: -3%

Tra le varie ragioni di questa situazione vi sono gli incentivi europei più deboli e una crisi economica abbastanza diffusa. La situazione diventa interessante quest'anno, poiché l'Europa applica nuovi dazi più alti sulle auto elettriche cinesi (fino al 38,1%), seguendo l'esempio degli Stati Uniti, che hanno quadruplicato i dazi dal 25% al 100%, rendendo le auto elettriche importate non qualificabili per il credito d'imposta federale di $7.500 all'acquisto.

Rho Motion ha sottolineato che, come logica impone, l'aumento dei dazi renderà le auto elettriche importate dalla Cina più costose. Se i prezzi dei veicoli aumentassero come previsto, sarebbe molto difficile raggiungere gli obiettivi prefissati per la conversione all'elettrico.

Questo potrebbe essere vero a breve termine, ma i responsabili delle politiche hanno obiettivi più complessi, compresi altri aspetti come la produzione locale, l'economia e la sicurezza. L'elettrificazione di massa con l'uso di veicoli elettrici importati a scapito della rimozione della maggior parte dell'industria automobilistica nazionale non è una visione convincente.

Possiamo supporre che quest'anno e i successivi porteranno risultati misti, poiché l'industria deve trovare il modo di produrre in modo redditizio auto elettriche più convenienti e per farlo serve una svolta importante, oltre a un serio intervento da parte degli Stati Nazionali.