Il marchio del Cavallino è famoso non solo per la sua storia e per i capolavori che svela anno su anno, ma anche per il trattamento che riserva ai clienti che non seguono completamente le linee guida impartite da Maranello.

In numerose occasioni, Ferrari ha anche citato in giudizio i propri clienti, ed è per questo che persone come Jay Leno non hanno alcun interesse ad acquistare i prodotti Ferrari. Ad esempio, la pop star Justin Bieber era stata inserita nella “black list” per aver installato sulla propria Ferrari 458 Italia un kit widebody di Libery Walk. Bieber è solo una delle persone che sarebbero state escluse dal marchio e in rete si riportano nomi non indifferenti: dal giornalista Chris Harris, colpevole di aver denunciato il modus, a Deadmau5 fino a al rapper 50 cent e Nicolas Cage.

Ma la Ferrari è davvero così severa? Secondo il tabloid spagnolo Marca, Ferrari non avrebbe bandito completamente Bieber, anche se il cantante ha violato molte delle condizioni di proprietà della casa automobilistica, e questo avrebbe portato “alcuni divieti” per la celebrità. Marca prosegue affermando che Ferrari ha precisato di “non aver posto il veto a nessun cliente” e che, sebbene Bieber, le Kardashian e varie altre celebrità abbiano infranto le regole, la maggior parte di queste persone semplicemente non sarà in grado di acquistare modelli in edizione speciale. Saranno pertanto esclusi dall’acquisto della Daytona SP3 o di altre vetture esclusive creare in un numero di esemplari limitato; potranno tuttavia ottenere una nuova 296 GTB oppure una F8 Tributo.

L’idea che circola in rete è che Ferrari segua questa linea guida solo per non “diluire” la sua immaginare e che in verità le vetture vengano ugualmente acquistate anche da persone “bannate”, semplicemente intestandole ad aziende o concessionarie. Insomma se volete acquistare una Ferrari e avete intenzione di seguire una delle palette disponibili in Maranello non ci sono problemi, qualora decidiate di applicare una verniciatura specifica (accattivante) o un kit estetico, Ferrari potrebbe valutare se includervi o meno nelle presentazioni più esclusive.