Manca poco al debutto dell'Alpine A390

Nel cuore della Lapponia svedese, dove le temperature scendono fino a -40°C, si sta consumando l'atto finale dello sviluppo della Alpine A390, la prima fastback sportiva 100% elettrica del marchio francese. Questi test estremi rappresentano l'ultimo passaggio cruciale prima del lancio ufficiale, previsto per il 27 maggio 2025 a Dieppe, in concomitanza con le celebrazioni del 70° anniversario del marchio. La A390 non è solo un nuovo modello, ma l'interpretazione moderna del DNA sportivo Alpine in una configurazione a cinque posti, pensata per coniugare l'adrenalina delle prestazioni con la praticità quotidiana.

Dal ghiaccio artico alla strada

Laghi ghiacciati e strade innevate stanno mettendo alla prova le tecnologie innovative di cui è dotata la A390. Il sistema con tre motori elettrici e l'Alpine Active Torque Vectoring vengono testati in condizioni che riproducono in poche settimane l'equivalente di cinque anni di utilizzo intensivo. La filosofia progettuale rimane fedele al DNA Alpine: prestazioni eccezionali abbinate a un'agilità che ricorda quella della sportiva A110, ma in un formato più versatile.

Philippe Krief, CEO di Alpine, ha sottolineato come queste sessioni di sviluppo nell'estremo Nord siano fondamentali: "queste condizioni climatiche estreme ci permettono di garantire che A390 offra un livello eccezionale di prestazioni e un'esperienza di guida fedele al DNA e all'anima di Alpine".

La ripetibilità delle prestazioni rappresenta un aspetto chiave nello sviluppo, elemento particolarmente sfidante quando si tratta di veicoli elettrici. Gli ingegneri stanno mettendo a punto tutte le regolazioni dei vari sistemi per assicurare che la A390 mantenga sempre sensazioni di guida eccellenti, anche nelle situazioni più estreme.

Il design che svela la dualità sportiva

Sebbene il prototipo sia ancora parzialmente mascherato, la A390 rivela già elementi distintivi che ne anticipano lo stile definitivo. Con una lunghezza di 4.615 mm, un'altezza di 1.532 mm e una larghezza di 1.885 mm, le proporzioni confermano la sua natura di sportiva capace di ospitare comodamente cinque persone. La firma luminosa, ispirata alla show car A390_β, presenta triangoli illuminati chiamati "Cosmic Dust" che evocano una stella cometa, insieme a un fascio luminoso anteriore che taglia l'aria come una lama.

L'aerodinamica gioca un ruolo fondamentale nel design: la linea del cofano facilita il passaggio dell'aria, mentre la calandra micro-perforata ottimizza i flussi. Le ampie prese d'aria laterali creano una cortina per accelerare il flusso naturale, contribuendo non solo all'estetica ma anche alle prestazioni. Il posteriore, ancora in gran parte celato, rivela solo uno spoiler e mantiene la sua firma luminosa nascosta fino alla presentazione ufficiale.

All'interno, l'unico elemento svelato è il volante sportivo in Nappa con parte inferiore piatta e marcatura a ore 12, che richiama l'eredità motorsport del marchio. Derivati direttamente dai volanti Alpine di Formula 1 sono i tre comandi ad accesso diretto: OV (sorpasso), RCH (ricarica) e DRIVE (modalità di guida), con l'introduzione di una nuova modalità "Track" dedicata alle esperienze più sportive.

Le cinque modalità di guida, compresa la nuova "Track", promettono di adattare il comportamento della vettura alle esigenze di ogni guidatore, dalle situazioni quotidiane fino all'utilizzo in pista. Le prestazioni dichiarate sono impressionanti: un'accelerazione paragonabile a quella della A110 R e una tenuta di strada ancora più incisiva, grazie anche all'avanzato sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC), ottimizzato per funzionare anche su superfici innevate.

Quando verrà svelata ufficialmente il 27 maggio 2025, la Alpine A390 rappresenterà non solo il secondo tassello del "Dream Garage" del marchio, ma anche un punto di svolta nell'evoluzione delle sportive elettriche a uso quotidiano, consolidando la rinascita di un marchio storico che guarda con decisione al futuro.