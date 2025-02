Alpine svela la sua nuova fastback sportiva

Alpine ha annunciato che presenterà la sua prima fastback sportiva 100% elettrica, la A390, il 27 maggio in Francia. La casa automobilistica francese ha rilasciato la prima immagine ufficiale del veicolo, mostrando principalmente i gruppi ottici anteriori che riprendono il design della concept A390_β esposta al Salone di Parigi 2024.

La data di debutto è stata scelta per anticipare le celebrazioni del 70° anniversario di Alpine, in programma dal 30 maggio al 1° giugno a Dieppe. L'A390 viene descritta come "un concentrato di tecnologia che reinventa la leggendaria sportività dell'A110 in un'auto a 5 posti", promettendo di mantenere le linee ispirate alle Alpi viste sulla showcar.

Tra gli elementi confermati ci sono i caratteristici triangoli luminosi chiamati "Cosmic Dust", che ricordano una stella cometa, e la carrozzeria blu intenso con particolari sfumature. Per quanto riguarda gli interni, ci si aspetta un design ispirato a una goccia d'acqua, come anticipato da Antony Villain, Direttore del Design di Alpine.

Il posto di guida dovrebbe presentare elementi tipici delle monoposto di Formula 1, in linea con l'indole sportiva del marchio. Inoltre, si prevede la possibilità di personalizzare le sospensioni idrauliche e altre impostazioni per ottimizzare le prestazioni.

L'A390 rappresenta un importante passo per Alpine verso l'elettrificazione, mantenendo al contempo l'identità sportiva del marchio. La presentazione ufficiale del 27 maggio fornirà ulteriori dettagli su questo nuovo modello che promette di coniugare prestazioni e sostenibilità.