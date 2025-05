Fiido D11 2025: la e-Bike che si piega in 5 secondi è qui

Dopo aver conquistato ciclisti in tutto il mondo e aver raccolto oltre un milione di dollari su Indiegogo, Fiido rilancia l'iconica bici elettrica pieghevole con la nuova D11 2025. Non si tratta di una semplice rivisitazione estetica, ma di una vera e propria evoluzione, tramite un progetto realizzato e strutturato grazie ai feedback degli utenti, che si prefigge di offrire un mezzo più comodo, affidabile e intelligente per chi si muove quotidianamente in città.

Con una struttura pieghevole ottimizzata, un’esperienza di guida più fluida e una serie di migliorie mirate, la D11 2025 risponde con precisione alle esigenze di chi affronta ogni giorno il traffico, i mezzi pubblici e le sfide della mobilità urbana. Un design raffinato, due nuove colorazioni eleganti e una tecnologia perfezionata, rendono questa bici un alleato insostituibile nella routine quotidiana.

Compatta in 5 secondi: la libertà di muoverti ovunque

La nuova Fiido D11 2025 si piega in appena 5 secondi, raggiungendo una dimensione compatta di 840×400×740 mm, poco più di una valigia da viaggio. Questa caratteristica la rende perfetta per essere trasportata facilmente su treni, autobus o anche nel bagagliaio di un’auto. Con un peso di soli 19,6 kg, risulta sufficientemente leggera per essere sollevata da chiunque, per essere trasportata anche su scale o in ambienti senza ascensore.

La batteria integrata nel reggisella è rimovibile con estrema facilità, permettendovi di portarla a casa o in ufficio per la ricarica, senza dover spostare l’intera bici. Una soluzione pratica, intelligente e perfetta per chi cerca il massimo della comodità.

Più stabile, più comoda, più sicura

Fiido ha mantenuto il suo celebre telaio in alluminio a forma di “M”, una garanzia di robustezza e stabilità su ogni superficie urbana. A questa base, già strutturata, si aggiungono ora freni a disco idraulici, che offrono prestazioni superiori rispetto ai precedenti freni meccanici, soprattutto in condizioni di pioggia o in discesa. Il manubrio rialzato favorisce una postura più eretta e rilassata, ideale per ridurre l’affaticamento durante i tragitti più lunghi.

Ogni dettaglio della nuova D11 è stato pensato per garantire un’esperienza di guida più naturale e controllata. La combinazione tra struttura solida e nuove soluzioni ergonomiche trasforma il tragitto casa-lavoro in un momento piacevole e fluido, senza stress.

Tecnologia al servizio della pedalata

La Fiido D11 2025 è ora dotata di sensore di coppia, una tecnologia che offre un’assistenza alla pedalata molto più reattiva e intuitiva rispetto al classico sensore di cadenza. Questo significa che la bici risponde in modo più naturale alla pressione esercitata sui pedali, rendendo la guida meno artificiale e più simile a una pedalata tradizionale, ma con tutta la potenza dell’assistenza elettrica.

Il cambio Shimano a 7 rapporti è stato aggiornato con una nuova gamma di marce (11-28T), che permette salite più agevoli e una maggiore versatilità in pianura. L’autonomia è una delle migliori sul mercato per una pieghevole: con una sola carica puoi percorrere fino a 86 km, contro una media di 50-60 km delle concorrenti. Un display LCD integrato tiene sempre monitorate le informazioni di guida, per avere tutto sotto controllo con un colpo d’occhio.

Progettata per affrontare ogni giornata

Non importa se stai pedalando sotto il sole o sotto la pioggia: la D11 2025 è costruita per resistere. La protezione IP54 garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, mentre parafanghi completi ti proteggono dagli spruzzi. I freni idraulici assicurano un controllo ottimale anche su superfici bagnate, mentre le luci LED anteriori e posteriori migliorano la visibilità, aumentando la sicurezza su strada.

Il cavalletto è stato spostato verso la parte posteriore per una maggiore stabilità quando la bici è parcheggiata. Ogni perfezionamento, anche il più piccolo, è il risultato di un’attenta analisi dei bisogni reali di chi usa la bici tutti i giorni.

Design raffinato, prezzo accessibile

La D11 2025 è disponibile in due nuove colorazioni dal look contemporaneo: Meteor Gray, elegante e versatile, e Deep Gray, una variante in edizione limitata dal carattere deciso. Il tutto a un prezzo accessibile: da 1299€ ora in offerta early bird a soli 999€. Fiido dimostra che l’innovazione non deve necessariamente costare di più. E per chi cerca tranquillità, ogni bici è coperta da una garanzia di due anni.

Click here