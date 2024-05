Lamborghini dubita del futuro delle supercar elettriche, solo ibride nei piani futuri

Lamborghini commercializzerà il suo primo veicolo elettrico solamente nel 2028, e sorprendentemente non sarà una supercar. Il modello, denominato Lanzador, si presenterà come una grand tourer a 2+2 posti, con una struttura rialzata e quattro sedili, differenziandosi notevolmente dalle tradizionali supercar della marca come Huracan o Revuelto.

La domanda è scarsa, la tecnologia non convince come invece fa l'e-fuel

Il motivo di questa scelta risiede nell'apparente scarsa domanda di supercar elettriche sul mercato. Secondo Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, attualmente "non c'è un caso commerciale" per supercar elettriche, le quali “non stanno registrando vendite significative”. Durante un'intervista con Automotive News Europe, Winkelmann ha: "È troppo presto, e dovremo vedere nel tempo se e quando questo potrà accadere".

Mentre Lamborghini pianifica l'ingresso nel segmento dei veicoli elettrici, continua a mostrare un forte legame con i motori tradizionali a combustione interna. La sostituzione della Aventador mantiene un motore V12, e il successore della Huracan sarà equipaggiato con un nuovo motore V8 biturbo, in sostituzione del precedente V10 aspirato.

Altre case automobilistiche di alta gamma come Bugatti e Pagani mantengono un approccio simile. Bugatti ha incorporato un motore V16, aspirato naturalmente, in un sistema ibrido per il prossimo modello che sostituirà la Chiron. Pagani, nonostante stia esplorando la tecnologia elettrica dal 2018, non prevede in breve termine la produzione di un modello completamente elettrico, a causa del peso eccessivo delle batterie che, secondo l'azienda, comprometterebbe l'esperienza di guida.

Contrariamente a questa tendenza, Ferrari sta spingendo sull'acceleratore per quanto riguarda i veicoli elettrici, anticipando i tempi di sviluppo per il lancio del suo primo modello completamente elettrico, previsto per la fine del 2025. Inoltre, Ferrari sta per inaugurare una nuova fabbrica a Maranello che si occuperà della produzione dei suoi modelli elettrici.

Le normative più rigorose sulle emissioni stanno spingendo molti costruttori di automobili verso la transizione, tuttavia i produttori di supercar preferiscono attenersi ai motori a combustione interna per soddisfare le richieste dei loro clienti che cercano l'emozione che solo un grande motore a benzina può offrire. Idealmente, il dirigente di Lamborghini spera di preservare i motori a combustione utilizzando i combustibili sintetici, quasi neutri in termini di carbonio, su cui il gruppo Volkswagen, attraverso il marchio Porsche, sta facendo importanti progressi in Cile.