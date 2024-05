Renault 5 E-Tech, il prezzo è ufficiale: si parte da 33mila euro (senza incentivi)

Il mercato delle auto elettriche accoglie la tanto attesa Renault 5 E-Tech Electric, con una piccola sopresa: la nuova compatta francese, infatti, è lontana dalle aspettative iniziali di lancio con un prezzo base di 25,000 euro. Le versioni disponibili, Techno e Iconic Cinq, sono state fissate rispettivamente a 32.900 euro e 34.900 euro (senza incentivi).

Entrambi i modelli offrono un'autonomia che può arrivare fino a 410 km grazie a una batteria da 52 kWh e vantano una potenza massima di 150 CV. Il modello Techno, più accessibile, include già di serie diverse dotazioni quali un caricabatterie da 11 kW, l'assistenza alla frenata di emergenza, il controllo di crociera adattivo e l'assistenza al mantenimento della corsia, oltre a retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, accesso senza chiave e un sistema infotainment compatibile con Android Auto, Apple Carplay e integrazione di ChatGPT.

Passando alla versione Iconic Cinq, per un sovrapprezzo di 2.000 euro, è possibile avere aggiunte come il parcheggio semi-automatico e sedili oltre a volante riscaldabili. Questa versione offre anche maggiori opzioni di personalizzazione, che includono colori e decorazioni distintive.

È disponibile il pacchetto opzionale Easy Drive per l'upgrade di entrambi i modelli; a 850 euro per la Techno e a 650 euro per la Iconic Cinq, aggiunge funzioni avanzate per una guida semiautonoma di secondo livello e altre dotazioni standard sulla Iconic Cinq. La personalizzazione con colori unici e dettagli decorativi aggiuntivi potrebbe aumentare il costo fino a 2.000 euro.

Malgrado i prezzi reali siano superiori alle attese iniziali, la nuova Renault 5 E-Tech Electric si posiziona comunque come una delle opzioni più innovative nel settore delle auto elettriche. Arriverà un allestimento più economico? Si, ma solo nel 2025 quando Renault commercializzerà la versione da 40 kWh con un prezzo di partenza di 25mila euro.