Il motore V12 ha lasciato un profondissimo solco nella storia di Lamborghini e quindi non c’è da stupirsi che la Casa italiana abbia deciso di realizzare due auto molto speciali per salutare definitivamente il V12, prima di dedicarsi all’elettrificazione della sua gamma: si chiamano Invencible e Autentica e ancora non sappiamo se saranno effettivamente prodotte in un piccolo numero di unità da vendere o se sono semplicemente modelli destinati al Museo Lamborghini.

Lamborghini Invencible

Ovviamente sotto al cofano di entrambi i modelli abbiamo il V12 da 6.5 litri, in questo caso in grado di sprigionare 780 cavalli e 720 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti a trazione integrale; mancano ancora i dati ma le specifiche tecniche sono sostanzialmente le stesse della Aventador Ultimae che è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e di toccare i 355 km/h di velocità massima.

La parentela tra questi due esemplari speciali e la Aventador è ancor più profonda, dato che sia la Invencible sia la Autentica si basano sulla scocca della Aventador, riprendendone elementi estetici, oltre al potentissimo motore. I tributi alla gamma Lamborghini non sono finiti qui, anzi, entrambe le auto sfoggiano dettagli che richiamano modelli pazzeschi come la Sesto Elemento o la Veneno, ma non mancano certo gli elementi che rendono uniche queste auto.

Come potete vedere dalle foto, la Invencible è una coupè mostrata in un bellissimo colore Rosso Efesto abbinato al nero della fibra di carbonio, abbinamento che si ripete nell’abitacolo grazie all’uso della pelle Rossa Alala e l’Alcantara di colore Nero Cosmus. Per contro l’Autentica può sfoggiare una carrozzeria da roadster in colore Grigio Titans con dettagli Matte Black e Giallo Auge, oltre a due imponenti pinne posteriori che migliorano il carico aerodinamico.

Lamborghini Autentica

E’ un momento storico per Lamborghini, che si prepara a svelare un nuovo modello ibrido nel mese di marzo: da quel giorno si aprirà ufficialmente l’era dell’elettrificazione anche per Lamborghini, che punta ad avere powertrain ibridi in tutti i suoi modelli entro il 2024.