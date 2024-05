Lamborghini richiama 2.100 Urus, il cofano potrebbe aprirsi a forte velocità

Lamborghini ha annunciato un richiamo globale che interesserà 2.133 veicoli dei modelli Urus Performante e Urus S, prodotti tra dicembre 2023 e febbraio 2024. Secondo quanto riportato da un documento della NHTSA (l'ente federale americano per la sicurezza stradale), il richiamo è stato necessario a causa di un problema relativo al gancio di chiusura del cofano, che potrebbe causare l’apertura dello stesso durante la guida ad alte velocità, o addirittura il suo distacco dal veicolo.

Il difetto risulta dai rivetti che fissano il gancio di chiusura del cofano di carbonio, fornito da un'azienda di Faenza. In particolare, a causa di un'anomalia nella produzione, i perni montati sugli attacchi della chiusura mostrano una deformazione insufficiente. Quando il veicolo supera i 150 km/h, questo problema può generare piccoli spazi tra il cofano e il paraurti anteriore, permettendo all'aria di entrare e, con l'usura, causando un potenziale cedimento del sistema di fissaggio. Gli effetti potrebbero essere pericolosi: il cofano potrebbe sollevarsi inaspettatamente, ostacolando la visuale del conducente, o staccarsi completamente, incrementando il rischio di incidenti per altre vetture.

Lamborghini ha iniziato ad investigare il problema già dallo scorso agosto, dopo aver ricevuto segnalazioni da clienti europei riguardo vibrazioni, rumori e disallineamenti tra cofano e parafango. Nonostante non fossero stati riscontrati ulteriori casi, a febbraio è stata ricevuta una terza richiesta di assistenza dall'Indonesia, in seguito al distacco del cofano di un Urus fresco di produzione mentre viaggiava ad alta velocità. Ciò ha spinto a una seconda analisi, che ha confermato le carenze legate ai rivetti difettosi. I componenti delle SUV realizzate dal febbraio 2024 in poi non dovrebbero essere affetti dal problema, essendo stati sottoposti a controlli rafforzati.

Il 9 maggio, il Comitato per la Sicurezza del Prodotto di Lamborghini ha ufficializzato l'esistenza del difetto legato alla sicurezza, dando il via alla campagna di richiamo. I proprietari dei modelli interessati dal richiamo saranno contattati per un'ispezione e una possibile riparazione. Inoltre, Lamborghini ha previsto un rimborso per coloro che avessero già affrontato spese per risolvere autonomamente il problema prima del richiamo ufficiale.