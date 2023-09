Mercedes-Benz ha svelato la Concept CLA Class durante l’IAA Mobility 2023, una soluzione progettata per suscitare interesse verso il futuro modello di produzione. Chiamata Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), la nuova piattaforma promette un sistema di propulsione EV di prossima generazione derivato da quello della Concept EQXX, con un’autonomia eccezionale fino a 749 km con una singola carica. Un’autonomia interessante che rappresenta un notevole incremento rispetto alla attuale Mercedes-Benz EQS di più alta gamma.

La piattaforma MMA vanta anche un incredibile consumo energetico di 12 kWh/100 km; il che significa che la capacità del pacco batteria dovrebbe essere di circa 89 kWh. Grazie all’adozione di un’architettura EV da 800 volt, questa concept completamente elettrica può aggiungere 400 chilometri di autonomia in soli 15 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida DC. Al momento della scrittura, i dati relativi alle prestazioni devono ancora essere resi noti, ma è da notare che saranno disponibili anche varianti con motori a combustione interna (ICE) all’interno della gamma.

Per quanto riguarda il design esterno, il concept incorpora le curve sinuose già viste nell’EQS, mantenendo linee definite per ottimizzare l’efficienza aerodinamica. Come noto, un coefficiente di resistenza aerodinamica più basso si traduce in una maggiore autonomia per i veicoli elettrici.

All’interno dell’abitacolo, lo stile della stella a tre punte si riflette nel tetto in vetro che proietta ombre suggestive nell’abitacolo. I sedili sono rivestiti in pelle prodotta in modo sostenibile, mentre i tappetini sono realizzati in fibra di bambù. Il cruscotto ospita più schermi e il sistema di intrattenimento digitale MB.OS sviluppato direttamente dal marchio.

La versione di produzione della Concept CLA Class dovrebbe essere lanciata alla fine del 2024 e nello stesso anno, vedremo l’arrivo sul mercato della nuova Mercedes-Benz Classe E All-Terrain, una versione station wagon della nuovissima famiglia Classe E, anch’essa presentata a Monaco. La CLA di produzione sarà, quasi sicuramente, la risposta del marchio tedesco a Tesla con la sua nuova Model 3; sulla carta le prestazioni sono interessanti, sarà da capire il posizionamento e il relativo prezzo.