5 ragioni per comprare Tesla Model 3 2024

Tesla Model 3, nella sua edizione 2024 denominata Highland, ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano da diversi mesi, offrendosi in soli due allestimenti: RWD (standard) e Long Range. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla variante Performance disponibile in precedenza, ma diversi rumor suggeriscono che potrebbe arrivare molto presto.

Rispetto alla sua iterazione precedente, le novità sono sostanziali e interessano l'intera vettura: dal powertrain all'abitacolo, dal design esterno alle funzioni. Tutto cambia, ci sono interessanti novità ma anche aspetti che non ci hanno convinto. L'impegno profuso dal marchio sembra straordinario, riuscendo a perfezionare un prodotto che già deteneva un ruolo di spicco nel settore.

Al fine di guidare i nostri lettori verso una scelta consapevole, abbiamo individuato cinque elementi che rendono la Model 3 una perfetta opzione.

Dinamica di guida

Con le nostre prove auto abbiamo potuto toccare con mano, anche per periodi medio-lunghi, le potenzialità di tantissime vetture elettriche. Sebbene Tesla non abbia il medesimo heritage di marchi teutonici ben più conosciuti o blasonati, crediamo che la dinamica di guida della nuova Model 3 2024 sia davvero eccezionale.

Certo stiamo sempre parlando di una berlina elettrica, ma per il settore in cui va ad inserirsi crediamo che la manovrabilità e la sensazione di guida siano due elementi da tenere in considerazione.

Infrastruttura di ricarica

Quante volte avete sentito persone lamentarsi sull'infrastruttura di ricarca, sulla presenza delle colonnine e la loro relativa velocità? Scommetto tante e anche noi, tramite i nostri articoli, abbiamo evidenziato il problema in più occasioni. Acquistando una Tesla questo si traduce in un non-problema, in quanto l'infrastruttura di ricarica è sempre funzionante, veloce, mantenuta adeguatamente e presente. I Supercharger di Tesla sono tanti, in continuo aumento e sempre disponibili.

Autonomia

Paura di restare a piedi? Con la Model 3 2024 è praticamente impossibile, così come con tutte le precedenti Tesla. L'autonomia è sempre calcolata attentamente e il range percorribile è elevato e fedele alle stime. Model 3 2024 RWD permette una percorrenza, sempre nel ciclo WLTP, di 513 km; la versione Long Range, invece, si spinge a 620 km. Valori elevati e solidi.

Comfort

Gli interni di Tesla Model 3 possono non piacere, e ne siamo al corrente, ma è innegabile come il produttore abbia pensato a qualsiasi dettaglio ed elemento per rendere la vita a bordo sempre piacevole e all'altezza. Le funzionalità a disposizione sono numerose e l'ultima versione prevede anche un display, posizionato sul tunnel centrale, per offrire intrattenimento multimediale agli occupanti posteriori.

Da non dimenticare inoltre dashcam e modalità sentinella, due funzionalità che migliorano la sicurezza passiva dell'auto. Insomma, Tesla Model 3 ha tantissime funzionalità e sono tutte disponibili di serie; l'unica funzione che richiede un esborso aggiuntivo è la guida autonoma.

Incentivi auto

Tesla Model 3, così come Model Y, è compatibile con il sistema di incentivi statale nella versione RWD. Il prezzo di listino per questo modello è di 42.490 euro, ma grazie agli sconti di 5.000 e 3.000 euro, il costo si abbassa rispettivamente a 37.490 e 39.490 euro. Non è escludere che questo sconto, in futuro con l'inserimento di incentivi regionali o nuovi modelli statali, possa aumentare.