All’inizio di settembre Tesla ha ufficialmente svelato la tanto attesa Model 3 di nuova generazione (Project Highland o più semplicemente “2024”) anticipando tutte le principali differenze che osserveremo sugli esemplari che giungeranno in strada a partire dai prossimi mesi. Anche se esteticamente, gli occhi meno attenti, potrebbero non notare particolari differenze, Tesla Model 3 2024 ha subito una importante “ristrutturazione” tanto nella forma che nella sostanza.

Dimensioni e esterno

Il nuovo modello cresce e non solamente a livello tecnologico, ma anche di dimensioni. È leggermente più ingombrante del modello precedente: 26 mm più lunga e 84 mm più larga. Nonostante il piccolo aumento delle dimensioni esterne, è più leggera di 85 kg grazie all’utilizzo di nuovi materiali.

Visivamente, Tesla ha modificato la sezione anteriore e posteriore installando nuove coppie di fanali; quelli anteriori, più affusolati e comprensivi anche del sistema anabbagliante, sono di tipo LED Matrix mentre quelli posteriori adottano un design “a C”. Nuovo anche il paraurti anteriore, ora più semplice e meno elaborato.

Tesla Model 3 2024 RWD Tesla Model 3 RWD (2021-2023) Lunghezza 4720 mm 4694 mm Larghezza 1933 mm 1849 mm Altezza 1441 mm 1443 mm Passo 2875 mm 2875 mm Altezza da terra 138 mm 150 mm Peso 1765 kg 1850 kg Capacità baule anteriore 88 L 88 L Capacità baule posteriore 561 / 682 L 561 / 651 L

Colori

Un’altra modifica riguarda il numero di colori standard senza costi aggiuntivi. In passato, la Tesla Model 3 offriva solo il Bianco Perla Micallizzato come colore standard gratuito; tuttavia, ora è possibile selezionare senza costi aggiuntivi anche il Nero Pastello e il Blu Oceano Metallizzato. Il rosso, invece, cambia di tonalità diventando “Ultra Rosso” ad un prezzo di 2.000 euro (come il Grigio Stealth).

Gamma e prestazioni

L’attuale gamma prevista per il 2024 suggerisce che saranno presenti solo i modelli RWD e Long Range; al momento non si hanno informazioni sulla Performance che potrebbe o non potrebbe arrivare sul mercato. In generale, entrambe le declinazioni guadagnano autonomia forse grazie alla modifica del frontale e del conseguente miglioramento nell’indice aerodinamico. Nessuna evoluzione, invece, per i pacchi batteria e per i sistemi propulsivi.

La nuova Tesla Model 3, nella versione con trazione posteriore e autonomia standard, ha raggiunto un notevole incremento nell’autonomia: ora può percorrere fino a 554 km con i cerchi standard da 18 pollici (oppure 513 km con i cerchi da 19 pollici opzionali). La variante Long Range, con trazione integrale, ha un’autonomia ancora maggiore, arrivando a 678 km con i cerchi standard da 19 pollici (oppure 629 km con i cerchi da 19 pollici).

La velocità massima è stata leggermente ridotta per entrambe le versioni, stabilendosi a 201 km/h, ma il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h rimane invariato, con 6,1 secondi per la trazione posteriore e 4,4 secondi per la trazione integrale. Non ci sono aggiornamenti per la potenza massima di ricarica, che rimane a 170 kW per la prima versione e 250 kW per la seconda.

Più in dettaglio:

Tesla Model 3 2024 RWD Tesla Model 3 RWD (2021-2023) Tesla Model 3 2024 LR Tesla Model 3 LR (2021-2023) Autonomia 513 km 491 km 678 km 602 km Batteria 57.5 kWh – LFP 57.5 kWh – LFP 82 kWh – NMC 82 kWh – NMC 0-100 km/h 6,1 s 6,1 s 4,4 s 4,4 s Velocità 201 km/h 225 km/h 201 km/h 233 km/h Potenza 194 kW / 340 Nm 194 kW / 340 Nm 350 kW / 510 Nm 350 kW / 510 Nm Trazione RWD RWD AWD AWD

Comfort alla guida

Tesla, con le sue vetture, è uno dei marchi più completi nel campo del comfort alla guida e con il nuovo modello non ci sono sostanziali differenze; le qualità che erano presenti nell’ultimo “refresh” sono ancora in essere.

Tesla Model 3 2024 RWD Tesla Model 3 RWD (2021-2023) Telecamera posteriore Si Si Sensori di parcheggio Si Si Lane keep assist Si Si Adaptive cruise control Si Si Blind spot monitoring Si Si Blind spot camera Si Si Auto park Si Si Surveilance camera Si Si

Comfort in abitacolo

Tesla ha apportato miglioramenti significativi agli interni della Model 3, creando un ambiente in stile lounge caratterizzato da una combinazione di alluminio e materiali tessili. Questi interni offrono un’esperienza di guida ancora più confortevole grazie all’aggiunta di illuminazione ambientale e al vetro acustico migliorato, che contribuisce all’isolamento dell’abitacolo. Il display centrale da 15,4 pollici rimane un elemento chiave nell’abitacolo, ma ora ha cornici più sottili per ridurre lo spazio non utilizzato. Inoltre, è stato introdotto un nuovo display posteriore da 8,0 pollici con controlli integrati per il clima, la ventilazione e l’infotainment.

Nella versione Long Range AWD, Tesla prevede l’adozione di un sistema audio avanzato con 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori, che promette un’esperienza audio di alta qualità. Nel modello con trazione posteriore della gamma standard, ci sono nove altoparlanti, un subwoofer e un amplificatore. Inoltre, Tesla ha adottato i comandi del “cambio” montati sullo sterzo, simili a quelli presenti nella Model S e nella Model X, per offrire un’interazione più intuitiva con il veicolo. L’emblema tradizionale della casa automobilistica sul volante è stato sostituito dal marchio Tesla, aggiornando ulteriormente il design degli interni della Model 3.

Più precisamente:

Tesla Model 3 2024 RWD Tesla Model 3 RWD (2021-2023) Schermo anteriore 15.4″ 15.0″ Schermo posteriore 8.0″ No Android Auto / CarPlay No No Caricatore wireless 2x 1x Num. di speaker 9 8 Pompa di calore Si Si Sedili riscaldati Si Si Sedili raffrescati Si No Ambient light Si No

Coloro che amano viaggiare con il sedile ad una temperatura accogliente, saranno infine felici di sapere che la nuova versione RWD vanta di serie anche i sedili raffrescati: una vera chicca per tutto il settore.

Pacchetti

Due, come sempre, i pacchetti disponibili acquistabili indipendentemente della declinazione scelta. “Autopilot avanzato“, con un prezzo di 3.800 euro, mette a disposizione la possibilità di utilizzare Autopilot con il cambio corsia automatico; in futuro Tesla prevede di integrare Autopark, Summon e Smart Summon.

Per 7.500 euro, invece, si può aggiungere il pacchetto più completo “Guida autonoma al massimo potenziale” che prevede tutte le funzionalità dell’Autopilot avanzato e il controllo di semafori e stop. In futuro, si prevede l’introduzione anche di un sistema di autosterzatura sulle strade cittadine.

Garanzia e prezzo

La nuova Tesla Model 3 con trazione posteriore è disponibile al prezzo di listino di 42.490 euro, registrando un incremento di 1.000 euro rispetto al modello precedente. Questo aumento di 1.000 euro si applica anche al costo della Tesla Model 3 Long Range con trazione integrale, che è ora offerta a 49.990 euro.

Per quanto riguarda la garanzia, la Tesla Model 3 del 2024 offre una copertura di quattro anni o 80.000 chilometri, che è leggermente più breve rispetto allo standard del settore. La garanzia della batteria per la versione base con trazione posteriore ha una durata di otto anni o 160.000 chilometri, mentre la batteria a lungo raggio è coperta per otto anni o 192.000 chilometri. Non ci sono differenze rispetto al modello precedente in questo caso.

Inoltre, il touchscreen e l’unità di controllo multimediale sono inclusi in una garanzia separata di due anni o 40.000 chilometri. La connettività standard per il touchscreen e l’app mobile è inclusa per i primi otto anni.