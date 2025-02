L'auto elettrica di Xiaomi è un successo inaspettato

Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha lanciato con successo la sua prima auto elettrica, la berlina SU7, vendendo oltre 135.000 unità nel 2024. L'azienda punta a raggiungere 300.000 vendite nel 2025 con l'introduzione di un nuovo SUV.

La SU7, soprannominata "l'Apple Car cinese", ha fatto il suo debutto a sorpresa nel dicembre 2023, dimostrando che le berline possono ancora avere successo nonostante il mercato globale si stia orientando verso crossover e SUV. Negli ultimi quattro mesi, la SU7 ha registrato vendite mensili di almeno 20.000 unità.

Il successo della SU7 è particolarmente significativo considerando che si tratta del primo e unico modello elettrico di Xiaomi. L'azienda, nota principalmente per gli smartphone, è riuscita dove Apple ha fallito, entrando con decisione nel mercato automobilistico.

Per raggiungere l'ambizioso obiettivo di 300.000 vendite nel 2025, Xiaomi lancerà un nuovo modello chiamato YU7, un crossover basato sulla stessa piattaforma della SU7. Il YU7 dovrebbe avere specifiche impressionanti in termini di autonomia, ricarica e prestazioni, oltre a un design accattivante che ricorda quello di un noto SUV di lusso italiano (Ferrari...).

Nonostante le dimensioni simili alla Tesla Model S, la SU7 ha un prezzo inferiore alla più compatta Model 3. In Cina, il modello base costa circa 31.000 dollari, circa 1.000 dollari in meno rispetto alla Model 3. La versione top di gamma SU7 Ultra, con 1.500 cavalli, ha un prezzo di circa 114.000 dollari ed è stata progettata per battere la Porsche Taycan Turbo GT sul circuito del Nurburgring.

La SU7 è disponibile con diverse opzioni di batteria, da 73,6 kWh per il modello base fino a 101 kWh per la versione Max, che promette un'autonomia fino a 800 km secondo lo standard CLTC. Xiaomi prevede di introdurre batterie ancora più capienti nel corso dell'anno.

Attualmente Xiaomi vende le sue auto solo in Cina, ma ha già esposto la SU7 in Europa, segnalando l'intenzione di espandersi nel mercato europeo in futuro. La qualità del veicolo è stata elogiata anche da Jim Farley, CEO di Ford, che ha guidato una SU7 per sei mesi.

Con il lancio imminente del SUV YU7 e la possibile espansione in nuovi mercati, Xiaomi sembra aver trovato una formula vincente nel competitivo settore delle auto elettriche. La sfida ora sarà mantenere questo slancio e consolidare la propria posizione come nuovo attore di rilievo nell'industria automobilistica globale.