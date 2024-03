L'auto più green del 2024 non è un'elettrica, lo avreste detto?

È stata da poco rilasciata la classifica GreenerCars di quest'anno e un veicolo a motore a combustione interna ha sorpassato tutti gli altri. Dal secondo al quinto posto, invece, troviamo veicoli completamente elettrici. Ecco un resoconto di come sono state calcolate queste classifiche, chi sono i grandi vincitori e quale veicolo elettrico è stato uno dei peggiori in termini di punteggio.

Per classificare quanto "verde" sia un'auto, si possono considerare vari fattori, come il costo del carburante durante un anno, l'efficienza aerodinamica e altri parametri. Ecco come GreenerCars arriva alle sue classifiche:

"Per calcolare i punteggi GreenerCars, ACEEE valuta ciascun modello di auto dell'anno 2024 in base al suo impatto sulla salute umana derivante dall'inquinamento atmosferico associato alla produzione e allo smaltimento dei veicoli, alla produzione e distribuzione di carburante o elettricità e alle emissioni di scarico dei veicoli".

Per il 2024, la vincitrice del primo posto è la Toyota Prius Prime SE con un punteggio di 71. ACEEE stima che sarebbero necessari solo 529 dollari per alimentare la Prius durante un anno. È la terza volta che vince, e gran parte del merito va al suo design aerodinamico; avere un design estremamente efficiente è ulteriormente vantaggioso mantenendo il peso basso. Le batterie grandi e pesanti potrebbero ridurre le emissioni di carbonio durante la guida, ma ciò non le rende automaticamente più ecologiche nel complesso. In particolare, anche i veicoli elettrici, soprattutto quelli di dimensioni più piccole, hanno ottenuto buoni risultati.

Rank Make & Model Powertrain Green

Score MSRP Estimated Annual

Fuel Cost* 1 Toyota Prius Prime SE PHEV 71 $32,975 $529 2 Lexus RZ 300e EV 67 $55,150 $651 3 Mini Cooper SE EV 67 $30,900 $747 4 Nissan Leaf EV 66 $28,140 $741 5 Toyota bZ4X EV 66 $43,070 $689 6 Toyota RAV4 Prime PHEV 64 $43,690 $741 7 Hyundai Elantra Blue Gas Hybrid 64 $26,250 $864 8 Hyundai Kona Electric EV 63 $34,050 $695 9 Toyota Camry LE Gas Hybrid 63 $28,855 $907 10 Kia EV6 EV 63 $43,975 $689 11 Toyota Corolla Gas Hybrid 62 $23,500 $944 12 Hyundai Ioniq 5 EV 62 $41,650 $737

La Lexus RZ 300e è arrivata seconda con un punteggio di 67 e un costo annuo stimato del carburante di 651 dollari. La MINI Cooper SE ha vinto il bronzo con un punteggio di 67 ma con un costo annuale del carburante di 747 dollari. Assenti, inspiegabilmente, le Tesla dalla classifica; vetture che, invece, nelle edizioni passate erano riuscite a guadagnare posizionamenti anche di rilievo.

Il punto chiave è concentrarsi su come ampliare l'attrattiva dei veicoli ecologici, afferma Huether. "È importante che le case automobilistiche continuino ad espandere rapidamente le opzioni di veicoli elettrici a prezzi accessibili in modo che i vantaggi dei veicoli elettrici siano disponibili per i conducenti con un più ampio spettro di redditi mentre ci allontaniamo dalle auto che bruciano benzina. Per i conducenti le cui esigenze non sono soddisfatte dall'infrastruttura di ricarica odierna, sono disponibili molte opzioni ibride efficienti e convenienti".

GreenerCars ha anche pubblicato un elenco delle "Meanest Cars", ovvero i veicoli meno efficienti e meno rispettosi dell'ambiente. Per la prima volta, un veicolo elettrico è entrato in quella lista, e non è altro che il GMC Hummer EV. Infatti, secondo queste classifiche, è meno ecologico della Chevrolet Corvette Z06.