Le auto elettriche pronte a superare quelle a benzina, succede in questo paese

Secondo quanto emerge da un'analisi condotta da Reuters, in Norvegia le auto elettriche supereranno quelle benzina tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025: si tratta di un momento storico, reso possibile grazie ai forti incentivi promossi dal governo norvegese, che da tempo sfrutta le entrate della vendita di gas e petrolio ai paesi stranieri per finanziare un'economia sostenibile.

Stando ai dati diffusi, le auto elettriche rappresentano il 24,3% del mercato, mentre quelle benzina detengono il 26,9%. Diversa la questione se si considerano le vetture diesel, che sono più di 1 milione; si tratta di circa 370.000 auto in più rispetto alle elettriche, secondo le stime ci vorranno ancora 4 o 5 anni prima che avvenga il sorpasso.

nonostante il rallentamento nelle vendite, Ingvild Kilen Roerholt, a capo della ricerca sui trasporti presso il think tank Zero di Oslo, è fiducioso che le EV supereranno le auto a benzina già quest'anno: a gennaio 2024, secondo i dati della Federazione Stradale Norvegese (OFV), il 92,1% delle auto vendute era elettrico, mentre a marzo la percentuale è scesa leggermente ma è rimasta altissima, assestandosi sull'89,3%. Le vendite di auto nuove sono scese del 49,7% rispetto allo scorso anno, a causa soprattutto degli alti tassi d'interesse per i finanziamenti, ma questo non sembra fermare l'avanzata dell'elettrico.

Nel 2023 il governo norvegese ha deciso di rimuovere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le auto elettriche con un prezzo superiore a 500.000 corone norvegesi (circa 42.000 euro). Tuttavia, questo cambiamento non sembra aver scoraggiato i consumatori: l'Associazione norvegese dei veicoli elettrici ha fatto sapere che le auto elettriche rappresenteranno, secondo le stime, il 95% delle vendite totali di quest'anno.