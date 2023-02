Unnuovo studio pubblicato dalla Keck School of Medicine dell’USC suggerisce che l’aumento della prevalenza di veicoli elettrici in California sta già determinando “benefici collaterali osservati per la salute e la qualità dell’aria”, specialmente nei centri ad alta densità di veicoli elettrici. Il nuovo studio ha esaminato i dati del mondo reale sull’inquinamento, la densità dei veicoli elettrici, le visite al pronto soccorso dal 2013 al 2019 e ha controllato i miglioramenti generali della qualità dell’aria durante il periodo preso in esame.

I ricercatori hanno scoperto che, forse non sorprende, i veicoli che producono meno emissioni come ibridi ed elettriche pure rendevano l‘aria più pulita e provocavano meno problemi respiratori, e si è osservato che i benefici aumentavano nelle aree con densità più elevate di veicoli a batteria.

Tecnicamente parlando, per ogni 20 auto elettriche aggiunte a una comunità di 1.000 persone, è stata registrata una diminuzione del 3,24% dei tassi di visite di emergenza correlate all’asma, nonché una diminuzione marginale dei livelli di NO2. “Gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute possono essere difficili da discutere perché possono sembrare molto spaventosi”, ha affermato Sandrah Eckel, PhD, autrice senior dello studio e professore associato di scienze della popolazione e della salute pubblica presso la Keck School of Medicine. “Siamo entusiasti di spostare la conversazione verso la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, e questi risultati suggeriscono che la transizione alle auto elettriche è un elemento chiave di questo”.

Lo studio ha anche rilevato che l’adozione di veicoli elettrici è più diffusa in alcune piccole città con miglioramenti quasi drastici; un’applicazione su larga scala, magari nelle città maggiori e più densamente popolate potrebbe potrare benefici nettamente superiori. La ricerca rivela che questo divario minaccia l’equa distribuzione dei benefici alle comunità svantaggiate; inoltre, un precedente studio parallelo, ha evidenziato che i problemi respiratori maggiori nascono nei quartieri a basso reddito che potrebbero prendere una strada completamente differente se ci fossero abbastanza fondi per incentivare una transizione di massa.

Con la speranza che le auto elettriche diventino sempre più comuni e acquistabili, magari con un prezzo di acquisto ridotto, lo studio sembra ottimista nel confermare le aspettative secondo cui un’aria più pulita continuerà probabilmente a provocare meno problemi respiratori a livello di comunità. “La maggior parte delle volte associamo l’auto elettrica al cambiamento climatico su scala globale […] ma sarebbe più utile immaginare tale modifiche a livello di comunità per incentivare ulterioremente le responsabilità in gioco.” ha affermato Erika Garcia, PhD, MPH, autrice principale dello studio.

“Se la continua ricerca dovesse supportare i nostri risultati, vogliamo assicurarci che quelle comunità che sono oberate dall’inquinamento atmosferico legato al traffico stiano veramente beneficiando di questo sforzo di mitigazione del clima”, ha aggiunto Garcia.