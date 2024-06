Le auto Forthing sono in vendita in Italia: tutti i modelli e prezzi

Forthing fa il suo ingresso sul mercato italiano tramite TC8 Srl, l'importatore e distributore ufficiale. Forthing, un marchio cinese che gode di una posizione solida e privilegiata nel mercato domestico, fa parte del Gruppo Dongfeng ovvero uno dei principali attori nel settore automobilistico cinese.

TC8 Srl rappresenta, invece, il punto di contatto sul nostro Bel Paese e si occupa di preparare su misura tutti i modelli destinati all'importazione in Italia. Successivamente, le vetture sono rese disponibili attraverso una rete di concessionarie sparse su tutto il territorio nazionale, offrendo anche servizi di assistenza post-vendita.

In Italia, Forthing fa il suo debutto con tre modelli equipaggiati con sistemi di alimentazione di varia natura così da riuscire a rispondere alle esigenze di quelli che saranno i futuri acquirenti. Più in dettaglio, il brand cinese, inserisce sul mercato due SUV di medie dimensioni conosciuti con i nomi T5 EVO e Friday, quest'ultimo esclusivamente con spinto da un powertrain elettrico, e la soluzione MPV chiamata U-Tour. Per tutti i modelli, la garanzia è di 5 anni e 150.000 km in aggiunta a 5 anni di assistenza stradale inclusi nel prezzo. La batteria di trazione è coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km.

Forthing T5 EVO

Forthing T5 è un SUV di segmento C con una lunghezza di 4,56 metri e offre una gamma completa di motorizzazioni. Gli acquirenti possono scegliere tra varianti a benzina e bi-fuel GPL, derivati da unità Mitsubishi (T5 EVO), e una versione full hybrid (T5 HEV).

Il motore a combustione interna è un 1.5 turbo a iniezione diretta, che eroga 177 CV e 285 Nm, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette marce, con un consumo dichiarato di 7,1 l/100 km e emissioni di CO2 pari a 166 g/km. La versione full hybrid, invece, offre una potenza combinata di 170 CV e 280 Nm per il motore a benzina e 75 CV e 300 Nm per la parte elettrica, alimentata da una batteria da 2 kWh. Al momento, non sono disponibili dati sui consumi e sulle emissioni per la versione ibrida.

La dotazione di serie per le versioni T5 EVO e HEV include una vernice metallizzata disponibile in otto varianti, sistemi di assistenza alla guida di livello 2 (ADAS), interni in pelle, gruppi ottici a LED, tetto panoramico, portellone elettrico, doppio display interno da 10,25" e sedile del guidatore con regolazione elettrica. Gli unici optional disponibili sono il sedile passeggero con regolazione elettrica e la ventilazione dei sedili anteriori.

Il prezzo di T5 EVO parte da 32.900 euro per la versione benzina, 34.500 euro per quella a GPL e 37.900 euro per la variante full hybrid.

Forthing Friday EV

La Friday EV è la versione elettrica del Forthing T5 EVO, facilmente riconoscibile per il design distintivo del frontale e dei gruppi ottici, oltre che per i cerchi in lega aerodinamici e altre appendici pensate per ridurre la resistenza all'avanzamento.

Questa versione è equipaggiata con una batteria da 85,9 kWh, che garantisce un'autonomia di 510 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida consente di passare dal 30% all'80% in soli 45 minuti. Il powertrain elettrico eroga una potenza di 204 CV e 340 Nm, con tre livelli di frenata rigenerativa disponibili.

Prezzo? A partire da 43.500 euro.

Forthing U-Tour

Forthing U-Tour è una spaziosa monovolume con porte scorrevoli, lunga 4,85 metri. Può ospitare 5 o 7 passeggeri ed è disponibile anche come autocarro N1 omologato a 5 posti. I motori includono versioni benzina, bi-fuel GPL e full hybrid.

U-Tour variante 5 posti ha un prezzo di partenza, per le versioni benzina e bi-fuel, rispettivamente di 33.900 e 35.500 euro. Per le configurazioni a 7 posti (2+2+3 posti), invece, il prezzo sale a 34.900 e 36.500 euro.