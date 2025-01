Le auto in Europa continuano ad aumentare

Il parco circolante di automobili in Europa continua a crescere, raggiungendo 249 milioni di veicoli nel 2023, con un aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente. L'Italia si conferma il paese con la più alta densità di auto, con 694 veicoli ogni 1000 abitanti.

Il rapporto Acea 2023 sul parco circolante europeo rivela una tendenza costante all'aumento del numero di automobili, confermando il ruolo dominante di questo mezzo di trasporto. In Italia, il numero di auto è salito a 40.915.229, contro le 40.213.061 del 2022. Questo trend si riflette anche nella densità di veicoli per abitante, con una media europea di 563 auto ogni 1000 persone.

Il rapporto evidenzia anche un progressivo invecchiamento del parco auto. In Italia, l'età media è passata da 12,5 anni nel 2022 a 12,8 nel 2023. La Grecia detiene il primato del parco circolante più anziano con 17,5 anni, mentre il Lussemburgo vanta quello più giovane con 8 anni.

Le auto a benzina rappresentano ancora la metà del parco circolante europeo (43,3% in Italia), seguite da quelle a gasolio (39,5% in Europa, 41% in Italia). Le ibride si attestano al terzo posto con il 3,2% in Europa e il 5,4% in Italia. Nonostante una crescita nelle nuove immatricolazioni, le auto elettriche rappresentano solo l'1,8% del totale in Europa e lo 0,5% in Italia.

Questi dati sottolineano la lenta transizione verso la decarbonizzazione del parco auto europeo, evidenziando le sfide che il settore automobilistico deve affrontare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale.