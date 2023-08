Ingo Scheinhutte, il responsabile Porsche del design delle vetture, ha approfondito con Autocar i prossimi piani anticipando quali siano le intenzioni dell’azienda in termini di look e richiami al passato. Gli amanti di Porsche non accetteranno facilmente cambiamenti drastici nel design dei suoi modelli più iconici, tra cui ovviamente la celebre 911.

Durante la conversazione, Scheinhutte ha menzionato Concept Mission X e Concept 357, due prototipi che presentano un design radicalmente diverso, in modi mai visti prima per il marchio. “I due concetti si differenziano notevolmente rispetto ai modelli attuali”, ha affermato Scheinhutte. “La 357 è un omaggio alla forma originale di Porsche, mentre la Mission X rappresenta uno sviluppo del linguaggio di design Porsche.”

La Mission X dimostra quanto Porsche possa essere rivoluzionaria quando non è vincolata dalla disposizione del motore, ma conserva accenni di Carrera GT e Porsche 918 Spyder nell’aspetto generale. Scheinhutte ha confermato che il fanale posteriore con il logo integrato della Mission X sarà sicuramente adottato nei futuri modelli; l’idea di un posizionamento centrale del motore continuerà a esistere, anche se l’azienda si allontana dai progetti che mettono l’accento su tale aspetto.

“Il vecchio design della GT con il lungo cofano è il simbolo più antico che possiamo utilizzare nel design automobilistico perché le persone sanno che si tratta di auto sportive. Tuttavia, con i veicoli elettrici, tali stilemi non sono più rilevanti e non vogliamo dare un messaggio fuorviante. Nonostante questo aspetto potrebbe ancora funzionare, è importante essere sinceri e creare un pacchetto che sia apprezzato. Credo che potrebbe avere successo, ma penso che sarebbe la scelta sbagliata”, ha affermato Scheinhutte.

Fortunatamente o sfortunatamente, a seconda del punto di vista, la stessa libertà di linguaggio non sarà applicata per la 911. Essendo una delle auto più iconiche di tutti i tempi e senza dubbio il modello più venerato di Porsche, essa occupa un posto di grande prestigio nella comunità automobilistica, il quale non può essere sottovalutato. In breve, Porsche non può permettersi di alterare il design della 911.

Porsche ha già dichiarato che mira a un piano 80/20 per il futuro, con l’80% dei veicoli elettrici e il 20% a combustione interna. Grazie agli investimenti nei carburanti sintetici, Porsche ha garantito il futuro della 911 come vettura a motore a combustione, e continua a sviluppare nuovi brevetti per i motori al fine di migliorarne potenza ed efficienza.