Le vendite di Tesla in Europa sono in calo del 14%

Le vendite di Tesla in Europa sono diminuite del 13,7% rispetto all'anno precedente, trainando al ribasso l'intero mercato dei veicoli elettrici nel continente. Questo emerge dai dati sulle vendite automobilistiche europee di novembre pubblicati dall'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA).

L'analisi dei dati mostra che, se si esclude Tesla dall'equazione, il mercato europeo dei veicoli elettrici è in realtà in crescita. Questo indica che le difficoltà di Tesla in alcuni mercati chiave europei stanno avendo un impatto significativo sulle statistiche complessive del settore. Nel dettaglio, Tesla ha consegnato 26.200 veicoli in Europa (UE, EFTA e Regno Unito) a novembre, circa 10.000 in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Da inizio anno, le consegne di Tesla sono state 282.700 contro le 327.600 dello stesso periodo del 2023, con un calo del 13,7% nonostante i tagli di prezzo e l'aumento della produzione di Model Y nello stabilimento di Berlino.

In confronto, le vendite complessive di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa sono diminuite solo dell'1,4%. Francia (-24,4%) e Germania (-21,8%) sono i mercati dove i veicoli elettrici stanno soffrendo di più, ma nel complesso il mercato europeo dei BEV rimane comunque molto avanti rispetto a quello statunitense.

Diversi fattori sembrano contribuire alle difficoltà di Tesla nel mercato europeo tra cui la riduzione degli incentivi all'acquisto in alcuni paesi, l'aumento della concorrenza da parte di altri produttori di veicoli elettrici e possibili problemi di percezione del marchio in alcuni mercati chiave.

Nonostante Tesla abbia cercato di compensare la riduzione degli incentivi con tagli di prezzo, le vendite complessive non sono riuscite a tenere il passo con l'anno precedente. Questo suggerisce che la concorrenza stia diventando un fattore sempre più rilevante per l'azienda di Elon Musk in Europa. La situazione in Europa contrasta con quella negli Stati Uniti, dove le vendite di Tesla sono rimaste sostanzialmente stabili nonostante i tagli di prezzo, forti incentivi federali e l'aggiunta del Cybertruck alla gamma.

Gli analisti del settore ritengono che la situazione in Europa potrebbe stabilizzarsi nei prossimi mesi, man mano che il mercato diventerà meno dipendente da Tesla. Tuttavia, permangono preoccupazioni riguardo al mercato statunitense, soprattutto alla luce delle possibili modifiche agli incentivi federali per i veicoli elettrici.

In conclusione, i dati suggeriscono che il mercato europeo dei veicoli elettrici nel suo complesso rimane abbastanza in salute, ma Tesla sta affrontando sfide significative nella regione. La capacità dell'azienda di adattarsi a un panorama competitivo in rapida evoluzione sarà cruciale per le sue prospettive future nel mercato europeo dei veicoli elettrici.