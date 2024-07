LG porta Disney+ a bordo di Hyundai e Kia: tutti i modelli compatibili

Le auto elettriche stanno diventando sempre più sofisticate, non solo in termini di prestazioni ma anche di intrattenimento a bordo. Dopo anni di dominio di Tesla in questo campo, altre case automobilistiche stanno introducendo servizi di streaming avanzati nei loro veicoli.

Un esempio significativo è l'arrivo di Disney+ sulle auto dotate della piattaforma LG ACP powered by webOS. Questo sistema di infotainment, sviluppato da LG Electronics, sta guadagnando terreno nel settore automotive.

LG sta dimostrando una crescente presenza nel settore automotive, fornendo hardware di alta qualità per i sistemi di infotainment di diverse case automobilistiche. Tra queste, spiccano Renault con il sistema OpenR Link e il gruppo Hyundai con la nuova Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS.

L'arrivo di Disney+ su questa piattaforma permetterà agli utenti di accedere a un vasto catalogo di contenuti, tra cui serie TV popolari e film delle saghe più amate come Star Wars, Marvel e Pixar.

Al momento, la piattaforma ACP di LG è presente su alcuni modelli specifici, come la Kia EV9 e la futura Kia EV3. Si prevede un'espansione graduale ad altri veicoli del gruppo Hyundai Motor.

Attualmente, il servizio Disney+ per LG ACP è disponibile solo in Corea, ma si prevede un lancio globale nel prossimo futuro. Nel frattempo, altre piattaforme di streaming come YouTube stanno facendo il loro ingresso su vetture di marchi come Polestar e Audi, ampliando le opzioni di intrattenimento a bordo per i conducenti e i passeggeri.