Libera la tua auto dai cavi con questo adattatore CarPlay e Android Auto, oggi con DOPPIO SCONTO!

Se state cercando un modo per trasformare la vostra esperienza di guida e liberarvi dai cavi, l'adattatore CarPlay e Android Auto wireless in offerta su Amazon rappresenta una soluzione imperdibile. Attualmente disponibile a 71,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 89,99€, diventa ancora più conveniente attivando il coupon in pagina, che garantisce un ulteriore 50% di sconto, portando il prezzo finale a soli 35,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Adattatore Carplay e Android auto wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo 2 in 1 consente di convertire il sistema CarPlay e Android Auto cablato in wireless, eliminando la necessità di collegare il telefono via cavo ogni volta che salite in auto. Compatibile con iOS 10+ e Android 11+, garantisce un'esperienza di guida senza interruzioni, mantenendo tutte le funzionalità originali come navigazione, musica, assistente vocale, telefonate e molto altro.

Uno dei suoi punti di forza è la connessione ultra-stabile grazie alla combinazione di Bluetooth 2,4 GHz e WiFi 5, che assicura un collegamento rapido e senza lag. Questo significa che potrete accedere alla vostra playlist preferita, ricevere indicazioni stradali o rispondere alle chiamate senza interruzioni.

L'installazione è incredibilmente semplice grazie alla tecnologia Plug & Play: basta collegarlo alla porta USB o Type-C, effettuare il primo abbinamento e da quel momento l'adattatore si connetterà automaticamente ad ogni avvio del veicolo. Il suo design compatto e discreto lo rende perfetto per qualsiasi auto senza occupare spazio superfluo.

Grazie allo sconto del 20% e all'ulteriore coupon del 50%, potete portarvi a casa questo adattatore CarPlay e Android Auto wireless a soli 35,99€. Un'occasione da non perdere per migliorare la connettività della vostra auto a un prezzo eccezionale. Approfittatene subito prima che l'offerta scada! E per maggiori informazioni inerenti al mondo automotive, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione MotorLabs.

