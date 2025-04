L'icona PAC-MAN diventa un'esclusiva esperienza Volkswagen

Volkswagen ha recentemente lanciato una reinterpretazione del leggendario PAC-MAN, trasformando l'iconico gioco arcade degli anni '80 in un'esperienza personalizzata per gli automobilisti. La nuova versione, denominata PAC-MAN Championship Edition, mantiene l'essenza del gioco originale ma introduce elementi distintivi del marchio tedesco, creando un ponte tra la cultura videoludica classica e l'esperienza di guida contemporanea. Questa mossa si inserisce nella più ampia strategia di Volkswagen di arricchire l'esperienza a bordo dei propri veicoli, sfruttando la tecnologia per trasformare i momenti di sosta in opportunità di svago.

La meccanica di base rimane fedele all'originale: il giocatore controlla PAC-MAN attraverso un labirinto, divorando puntini ed evitando i fantasmi che lo inseguono. La versione Volkswagen introduce però elementi distintivi che richiamano l'universo del costruttore automobilistico. I puntini bonus e le pillole energetiche sono stati completamente ridisegnati, e il gioco premia con punteggi maggiorati chi riesce a toccare le sagome di modelli iconici come la Beetle, il Bus e la Golf IV R32.

Anche i loghi dei sottobrand sportivi come GTI, GTX e R sono stati integrati nel gameplay, insieme ai caratteristici cerchi Volkswagen. Per sconfiggere temporaneamente i fantasmi, i giocatori dovranno cercare le pillole energetiche che, non a caso, hanno la forma del logo Volkswagen. Una volta completato un livello mangiando tutti i puntini, si passa automaticamente al successivo, in un crescendo di difficoltà che richiama l'esperienza arcade originale.

La piattaforma che rende possibile questa esperienza è AirConsole, un sistema che trasforma l'infotainment dell'auto in una vera console di gioco. Per utilizzarla, è necessario scaricare l'applicazione dall'In-Car Shop del veicolo. Il funzionamento è semplice e immediato: l'app genera un codice QR sul display dell'auto che, una volta scansionato dagli smartphone dei passeggeri, li trasforma in controller per il gioco visualizzato sullo schermo centrale del veicolo.

AirConsole non si limita a PAC-MAN Championship Edition, ma offre un catalogo di giochi pensati per intrattenere passeggeri di tutte le età durante le soste. La piattaforma è progettata specificamente per i giocatori occasionali, con titoli accessibili e di immediata comprensione. In alcune modalità, supporta anche il gioco da remoto, ampliando ulteriormente le possibilità di intrattenimento. Per godere appieno dell'esperienza durante le soste, sono necessari alcuni requisiti: un account Volkswagen ID, un contratto Volkswagen Connect Plus attivo e una connessione Internet funzionante sullo smartphone. Questi elementi garantiscono l'accesso completo alle funzionalità dell'applicazione e una esperienza di gioco fluida anche negli ambienti più isolati.

La diffusione nei modelli di nuova generazione

L'applicazione AirConsole non è un'esclusiva riservata a pochi fortunati, ma una caratteristica sempre più diffusa nella gamma Volkswagen. In Italia, è già disponibile su tutta la famiglia ID elettrica (ID.7, ID.5, ID.4 e ID.3), a condizione che siano equipaggiate con il software ID 4.0 o versioni successive. Anche i modelli termici e ibridi di nuova generazione ne beneficiano: Tayron, Tiguan, Passat, Golf Variant e Golf modello 2025 includono questa tecnologia di serie.

La trasformazione dell'abitacolo in uno spazio ludico rappresenta un'evoluzione significativa nell'esperienza automobilistica. Con l'aumentare dei tempi di sosta per la ricarica dei veicoli elettrici e la crescente connettività dei veicoli moderni, le case automobilistiche stanno ripensando il concetto stesso di viaggio, integrando momenti di svago e socialità all'interno dell'esperienza di mobilità. L'introduzione di PAC-MAN Championship Edition è solo l'ultimo esempio di come la cultura pop e l'automotive possano fondersi creando esperienze ibride che parlano sia agli appassionati di tecnologia che ai nostalgici.