L'idrogeno continua a essere protagonista nel futuro di BMW

BMW ha annunciato un piano per convertire l'intera flotta di veicoli intralogistici del suo stabilimento di Ratisbona da batterie elettriche a idrogeno entro il 2030. La transizione coinvolgerà carrelli elevatori e trattori di movimentazione utilizzati nei reparti di stampaggio, carrozzeria e assemblaggio.

Questa mossa si inserisce nella strategia di BMW di investire nello sviluppo della tecnologia a celle a combustibile, nonostante le crescenti vendite dei suoi veicoli elettrici a batteria. L'azienda punta a diversificare il mix energetico dello stabilimento e ottimizzare i processi logistici. Tuttavia, il piano presenta diverse criticità. La maggior parte dell'idrogeno attualmente disponibile non è "verde", ma prodotto da combustibili fossili, risultando meno sostenibile e più costoso rispetto a diesel o batterie. Inoltre, il rifornimento di idrogeno non è così rapido come sostenuto da BMW.

Secondo Katharina Radtke, project manager di BMW Ratisbona, "il vantaggio dell'idrogeno è che il rifornimento è molto veloce, come con i carburanti convenzionali". In realtà, a causa dell'espansione del gas durante il riempimento rapido, è necessario un successivo riempimento lento che può richiedere ore per raggiungere la piena capacità.

Alexander Vlaskamp, CEO di MAN Trucks, ha recentemente dichiarato che "è impossibile per l'idrogeno competere efficacemente con i camion elettrici a batteria". Ha sottolineato come l'idrogeno sia attualmente costoso e non verde, e che in futuro l'idrogeno verde sarà necessario principalmente per industrie pesanti come acciaio e cemento.

Nonostante ciò, BMW procederà con l'installazione di una rete sotterranea di tubazioni lunga 1,6 km e sei stazioni di rifornimento decentralizzate entro il primo trimestre del 2026. L'azienda prevede un consumo annuo di circa 150 tonnellate di idrogeno una volta completata la conversione.

Resta da vedere se BMW riuscirà a ottenere forniture di idrogeno verde a prezzi competitivi per rendere sostenibile questa transizione. Il progetto solleva interrogativi sulla reale efficienza e sostenibilità dell'utilizzo dell'idrogeno in ambito logistico rispetto alle alternative elettriche a batteria.