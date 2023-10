Lo scontro frontale tra due elettriche prova che sono sicure? (video)

Quando il programma europeo di valutazione delle nuove auto (NCAP) effettua un crash test sui veicoli, li fa collidere contro un ostacolo statico a una velocità di 50 km/h, per simulare l'impatto in città. Mercedes desiderava dimostrare la notevole sicurezza dei suoi nuovi veicoli EQ, così è diventata la prima casa automobilistica a condurre un crash test pubblico con una sovrapposizione frontale tra due veicoli elettrici.

Nell'impattante scenario scelto, un SUV EQA e un SUV EQS si sono scontrati frontalmente a una velocità di 56 km/h, il che equivale a una velocità relativa dei veicoli di 112 km/h. Mercedes ha scelto questo specifico scenario poiché rappresenta un tipo di incidente che può verificarsi sulle strade di campagna, specialmente quando un veicolo sta cercando di effettuare un sorpasso. La velocità è stata selezionata considerando che entrambi i veicoli avrebbero probabilmente attivato i freni prima della collisione.

I risultati, come previsto, sono stati devastanti tuttavia la deformazione della parte anteriore dei veicoli è progettata per proteggere sia i passeggeri che le batterie. In effetti, Mercedes sostiene che i manichini utilizzati in questo crash test, tra cui quattro rappresentanti occupanti di sesso femminile e uno di sesso maschile, hanno dimostrato un basso rischio di lesioni gravi.

Nel frattempo, i sistemi di sicurezza dei veicoli elettrici Mercedes hanno funzionato in modo efficace. La struttura antiurto ha impedito danni significativi alle celle, e il sistema di protezione ad alta tensione multistadio ha evitato danni al resto del veicolo.

Per raggiungere questi elevati standard di sicurezza, Mercedes adotta diverse strategie. Queste comprendono la separazione del cablaggio positivo e negativo e l'utilizzo di un sistema di automonitoraggio ad alta tensione che si disattiva automaticamente in caso di collisione grave, garantendo la sicurezza del veicolo prima, durante e dopo l'incidente.

"La sicurezza è parte integrante del DNA di Mercedes-Benz e rappresenta uno dei nostri principi fondamentali nei confronti di tutti gli utenti della strada", ha dichiarato Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes. "La recente collisione tra due veicoli completamente elettrici dimostra che tutti i nostri veicoli garantiscono lo stesso elevato standard di sicurezza, indipendentemente dalla tecnologia di propulsione."