Londra, debutta la prima flotta di autobus a idrogeno

Grazie ad un investimento di ben 6 milioni di sterline la città di Londra ha messo a disposizione degli utenti una flotta di 20 autobus fuel cell, andando cosi ad affiancare l’attuale flotta di 500 mezzi full electric già presenti e operativi. Un nuovo passo avanti dunque per la capitale inglese che punta alle zero emissioni e a diventare, di conseguenza, una delle metropoli più green del mondo.

La mobilità elettrica sta crescendo in modo esponenziale in tutto il mondo se consideriamo che l’elettrificazione comporterà pian piano un cambio di paradigma non solo per le autovetture ma anche per tutte le altre tipologie di trasporti, tra cui veicoli a due ruote, autobus, veicoli commerciali leggeri e pesanti.

Costruiti dalla società Wrightbus in collaborazione con Luxfer, i 20 autobus fuel cell a due piani entrano a far parte del piano della città al fine di raggiungere la completa decarbonizzazione del trasporto pubblico di Londra. Non a caso,

i nuovi autobus andranno ad ampliare la flotta dell’azienda responsabile dei trasporti locali, la Transport for London (TfL), e saranno in servizio nella linea 7, tra East Acton e Oxford Circus.

Il nostro investimento in questi autobus a idrogeno ci aiuta non solo a ripulire l’aria di Londra, ma sostiene i posti di lavoro e le economie locali in tutto il Regno Unito, ha Commentato con entusiasmo il sindaco.

Secondo quanto diffuso, i nuovi autobus a idrogeno possono essere riforniti in soli 5 minuti nella stazione di rifornimento della società danese, Nel Hydrogen, mentre a produrre l’idrogeno sarà lo stabilimento di Air Liquide situato a Runcorn. La stessa Wrightbus ha inoltre reso noto che i veicoli possono fare un pieno con 25 chilogrammi di H2 in soli 10 minuti, raggiungendo un’autonomia di 400 chilometri circa.

Nel nostro Paese è la città di Bolzano ad aver dato il via un piano di transizione che punta dunque ad azzerare le emissioni di CO2 grazie all’introduzione di nuovi veicoli green: il recente avvio dei lavori per la nuova stazione di rifornimento di idrogeno per autobus, vedrà nei prossimi mesi anche l’introduzione di dodici nuovi mezzi a idrogeno che si aggiungeranno alla flotta della società di trasporto pubblico locale.