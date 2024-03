Lotus sfida Porsche Taycan con una hyper-gt da 900 cavalli

Lotus svela il suo ultimo gioiello elettrico, l'hyper-GT Lotus Emeya, non solo rivelando il prezzo, ma anche una serie di dettagli che lo rendono un'autovettura davvero straordinaria. Grazie all'introduzione di un configuratore online, i clienti possono ora personalizzare la propria vettura prima di effettuare l'ordine, garantendo un'esperienza su misura sin dall'inizio.

La Lotus Emeya, destinata ai clienti europei nel secondo semestre del 2024, promette di ridefinire il concetto di prestazioni per i veicoli elettrici. Grazie all'ottimizzazione del layout delle batterie, l'autonomia è aumentata fino al 20%, offrendo una maggiore libertà per gli appassionati di guida che amano percorrere lunghe distanze. Tuttavia, non è solo l'autonomia a lasciare a bocca aperta. Con un caricatore rapido da 350 kW, la Emeya può passare dal 10% all'80% di carica in soli 18 minuti, offrendo un'autonomia massima di 610 km.

Caratteristiche come il design innovativo delle sospensioni, un sistema di aerodinamica attiva avanzata e potenze fino a 905 CV promettono un'esperienza di guida senza precedenti grazie anche alle conoscenze ottenute in ambito motorsport. Lotus ha prestato grande attenzione anche al comfort e alla versatilità. Con un bagagliaio spazioso, ampio spazio per le gambe dei passeggeri e funzioni di illuminazione ambientale interattive, l'auto inglese offre una combinazione perfetta di lusso e praticità.

La connettività di nuova generazione è al centro dell'esperienza di guida, con un sistema di infotainment Lotus Hyper OS da 15,1 pollici HD OLED e una vasta gamma di funzionalità che garantiscono al conducente di essere sempre connesso al veicolo. Per quanto riguarda i prezzi, la Lotus Emeya è disponibile con un prezzo base di € 111.490, mentre la Emeya S, pensata per coloro che prediligono il comfort, parte da € 132.560. Per chi cerca la massima potenza e completezza, c'è la Emeya R, disponibile a partire da € 157.200.