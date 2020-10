Lucid Air a New York si mostra in versione Zenith Red

L’opzione cromatica Zenith Red della Lucid Air è stata svelata in occasione di un recente evento tenutosi a New York organizzato dal produttore di auto elettriche. Inevitabilmente sono trapelate online le prime foto del veicolo e sembrerebbe che la colorazione Zenith Red di Lucid abbia catturato l’attenzione dei presenti all’evento, grazie al suo carattere audace e accattivante.

Gli appassionati del mondo automobilistico avranno sicuramente notato una certa somiglianza con il colore della vernice di un’altra auto divenuta protagonista e icona della mobilità elettrica. Infatti, per alcuni aspetti vi è una similarità alle tonalità di Model S e la Model X del colosso statunitense Tesla e alla loro vernice “Signature Red“.

Ricordiamo che Lucid Air sarà disponibile in versioni cromatiche altrettanto spettacolari, quali Stellar White, Infinite Black e, inoltre, l’Air Dream Edition offre un’esclusiva opzione di vernice metallizzata Eureka Gold. Lo splendido colore Zenith Red con la quale si presenta il veicolo all’evento di New York, ha un accento argentato sulla linea del tetto che si estende dal montante A al montante C.

Il veicolo della casa automobilistica in questione è disponibile anche in versione Air Grand Touring, che potrà essere considerato il top di gamma quando la Dream Edition, essendo appunto un serie limitata, non sarà più disponibile. Inizialmente si pensava che il colore Stellar White della Lucid Dream Edition potesse essere il più apprezzato in assoluto. Tuttavia, dopo aver visto l’auto di colore Zenith Red è molto probabile che sarà la “versione” preferita dagli appassionati di auto.

Prezzi Lucid Air

Sfortunatamente, nell’edizione Lucid Air Dream non è compresa anche la versione Zenith Red, poiché sarà disponibile solo nei colori poc’anzi citati (quindi Stellar White, Infinite Black e l’esclusiva Dream Edition Eureka Gold). Per quanto riguarda il prezzo si partirà da quello base della Lucid Air, che è di 69.900 dollari (circa 60.000 euro). Invece si parte da 87.500 dollari (74.500 euro) per l’Air Touring. Prezzo ancora differente la Lucid Air Dream Edition, che può essere acquistata per 161.500 dollari (137.500 euro).