Luka EV: la coupé compatta dallo stile retrò di MW Motors

A quanto pare, non tutte le auto devono avere l’aspetto di una Jaguar I-Pace o Tesla Model X. Questo è quello che pensa MW Motors, la Casa Automobilistica con sede nella Repubblica Ceca, che progetta auto elettriche moderne caratterizzate, però, da uno stile decisamente retrò. Luka EV è una piccola coupé a due posti – del marchio MW Motors – che sembra essere uscita negli anni ’60. Il design è un insieme di elementi di diverse auto d’epoca e persino il logo MW Motors ha una forte somiglianza con il logo della Casa Automobilistica Volkswagen.

MW molto probabilmente offrirà ai clienti due versioni differenti della nuova coupé elettrica. Uno di questi sarà caratterizzato dalla presenza di quattro motori con mozzo sulle ruote. Ognuno dei quattro motori, produce 12,5 kilowatt (16 cavalli), per un totale di 50 kw (67 CV). Invece, l’altro modello di Luka EV avrà un singolo motore a magneti permanenti, i questo caso la potenza sarà di 55 kw (74 CV). Per quanto riguarda il prezzo, la versione Traditional – ossia quella con un motore singolo – sarà disponibile sul mercato a 30.000 euro circa. La coupé con quattro motori, invece, avrà un costo leggermente più elevato, ossia 40.000 euro.

La versione motore-mozzo sarà in grado di arrivare ad una velocità di 0-100 km/h (0-62 mph) in 9,6 secondi con velocità massima di 146 km/h.Per la versione a motore singolo, MW Motors afferma che l’auto elettrica sarà in grado di raggiungere 0-62 mph in 9,8 secondi e una velocità massima di 140 Km/h. I quattro motori saranno alimentati da un pacco batteria da 21,9 KWh che garantirà alla coupé dallo stile anni ’60 un’autonomia di circa 300 km a differenza della versione Traditional che avrà un’autonomia di circa 308 chilometri grazie ad un accumulatore da 26,4 kWh.