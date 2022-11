L’abbiamo testata e apprezzata in tempi non sospetti, circa 8 mesi fa, e nel mese di ottobre è risultata l’auto plug-in hybrid più “venduta”, se così si può dire, in Italia: stiamo parlando della Lynk & Co. 01, il SUV in abbonamento che può essere preso a noleggio, anche a breve termine, alla cifra di 550 euro al mese – tutti i dettagli sul funzionamento dell’abbonamento di Lynk & Co. li trovate nel nostro articolo dedicato.

Lynk & Co. è nata da una costola di Volvo, azienda con la quale condivide non solo le piattaforme e la meccanica, ma anche la proprietà: entrambi i marchi sono infatti di proprietà del colosso cinese Geely, realtà che ha permesso a un marchio appena nato come Lynk & Co. di arrivare sul mercato con prodotti molto convincenti sin dalla loro prima generazione, tanto che nel solo mese di ottobre 2022 in Italia sono stati firmati 930 contratti per il SUV plug-in hybrid con cui il marchio ha esordito nel nostro paese. Sugli altri due gradini del podio troviamo Jeep Renegade, con 800 esemplari e Jeep Compass, con 557 esemplari, e subito sotto proprio Volvo XC40 da cui la 01 ha preso a piene mani.

Come anticipavamo in apertura, la Lynk & Co. 01 può essere comodamente noleggiata di mese in mese pagando la quota fissa di 550 euro che copre per tutti i costi dell’auto, escluso il carburante – benzina o elettricità che sia. Si tratta di una formula di acquisto molto più flessibile rispetto ai noleggi a lungo termine a cui siamo abituati, perché non prevede una durata minima e può essere disdetto senza particolari problemi, come fosse uno dei tanti servizi in abbonamento che utilizziamo tutti quanti per le serie TV o la musica.

Per i più all’antica esiste comunque la possibilità di acquistare la 01 di Lynk & Co. alla vecchia maniera, ma il successo di questo SUV è dovuto principalmente alla sua formula di noleggio flessibile e particolarmente semplice da sottoscrivere, oltre che alla qualità dell’auto stessa.