L'elettrica di Lynk & Co costa 25mila euro e promette 800 km, arriverà in Italia?

Lynk & Co ha recentemente presentato la sua nuova vettura di punta, la Z10, durante un evento globale a Göteborg, in Svezia. La vettura, precedentemente conosciuta come Lynk & Co Zero, rappresenta una svolta audace per il marchio e trae ispirazione dalla concept car "The Next Day".

Il design della Z10 si distingue per caratteristiche innovative come fari distintivi, maniglie delle porte nascoste e finestrini laterali senza cornice. Un elemento di spicco dell'esterno è il coefficiente di resistenza aerodinamica, che si attesta a soli 0,198 Cd, contribuendo ad aumentare efficienza e prestazioni.

La vettura è costruita su una piattaforma 800V con doppio motore di carburo di silicio, che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in solo 3,5 secondi e promette un'autonomia impressionante di oltre 800 km con una singola carica. Inoltre, è possibile ricaricare fino a 573 km di autonomia in soli 15 minuti.

La Z10 utilizza la piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture), condivisa con altri modelli di Lotus, Smart, Zeekr e Volvo, tutte sotto l'ombrello di Geely. Le sospensioni a doppia camera d'aria e quelle elettromagnetiche garantiscono una guida confortevole anche ad alte velocità.

All'interno, domina la console centrale un display touchscreen da 15,4 pollici con Flyme Auto, supportato da un sistema Qualcomm Snapdragon 8295 per una performance fluida. Il design minimalista include un volante a due razze e sedili anteriori e posteriori dotati di funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio.

La tecnologia avanzata non si ferma qui: la Z10 è equipaggiata con LiDAR e un chip Nvidia Orin-X, che abilitano la navigazione autonoma sia in autostrada che in ambiente urbano.

Il prezzo di lancio della Lynk & Co Z10 non è ancora stato ufficialmente confermato, ma le voci suggeriscono che potrebbe partire da circa 200.000 RMB (25.700 €) quando sarà disponibile sul mercato cinese. Un prezzo che, tuttavia, difficilmente vedremo simile in Italia anche a causa della recente introduzione dei nuovi dazi.