Grazie a una recente intervista rilasciata dal nuovo CEO di McLaren Michael Leiters abbiamo scoperto le intenzioni della casa inglese in merito alla mobilità elettrica: a giudicare da quanto affermato dal CEO, non è ancora il momento giusto per sviluppare una supercar 100% elettrica, mentre è molto più probabile che McLaren si concentri sulla progettazione di un SUV e di una berlina, entrambi 100% elettrici, per attaccare quelle fasce di mercato che oggi sono dominate da proposte come la Porsche Taycan.

Auto sportive e supercar resteranno comunque il business principale di McLaren, che però alla guida di Leiters dovrà modificare la sua rotta e rivedere le sue strategie per il futuro elettrico: intanto McLaren si gode il rilascio della ibrida Artura, realizzata con il supporto di BMW.

Tutti quanti si aspettano da McLaren una supercar elettrica, o hypercar come si chiamano di questi tempi, ma secondo il nuovo CEO i tempi non sono ancora maturi: prima di poter sfidare modelli come Lotus Evija sarà necessario un ulteriore sviluppo di tecnologie elettriche, perché ad oggi quelle a disposizione di McLaren sembrano non essere abbastanza avanzate.

Nell’intervista rilasciata ad Auto Express, l’ex CTO di Ferrari ha utilizzato parole come “utility” e “lifestyle” parlando dei nuovi veicoli elettrici in cantiere in casa McLaren, ed è quindi lecito pensare che si tratti di un SUV e possibilmente di una berlina, dato che lo stesso Leiters ha sottolineato come le auto proposte non saranno necessariamente rialzate.

“Ci concentreremo sui profitti e non sul volume“, questa frase fa capire che McLaren non ha nessuna intenzione di svendersi per ampliare il proprio parco clienti: il prezzo di ingresso di una McLaren, anche 100% elettrica, la metterà comunque nella fascia più alta del mercato, quella riservata ai clienti con le tasche più profonde – per il momento non ci sono informazioni più specifiche sui prezzi previsti dalla Casa, ma si parla di listini che partono da almeno 225.000 €.