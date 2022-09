McLaren Solus GT è un’auto unica al mondo: si tratta di una supercar dedicata alla pista che McLaren ha deciso di sviluppare dopo che l’auto è stata creata appositamente per il videogioco Gran Turismo, dando vita a un raro esempio di un’auto che è nata per un mondo virtuale salvo poi essere portata anche nel mondo reale.

L’auto è stata mostrata in anteprima in occasione della Monterey Car Week e durante l’evento McLaren ha confermato la tiratura limitata a 25 esemplari, già tutti venduti ad altrettanti fortunati e ricchissimi clienti: il prezzo è ufficialmente riservato, anche se diverse fonti indicano un cartellino che riporta 3.6 milioni di euro.

L’obbiettivo di McLaren, nella creazione della Solus GT, era relativamente semplice: dare vita a un’auto in grado di offrire un’esperienza di guida e sensazioni paragonabili a quelle di un’auto di Formula 1. Questo obbiettivo molto affascinante è stato ottenuto realizzando una monoposto con motore che diventa, per la prima volta su una McLaren prodotta in serie, un elemento strutturale del telaio dell’auto: si tratta di un V10 da 5.2 litri in grado di produrre 840 cavalli e 650 Nm di coppia, sufficienti a spingere l’auto da 0 a 100 in 2.5 secondi e fino alla velocità massima di 321 km/h.

Come si può notare subito dalle immagini, McLaren ha lavorato in modo approfondito sull’aerodinamica dell’auto, al punto da portare il carico aerodinamico a ben 1200 kg: ogni dettaglio è stato curato, partendo dai gusci che proteggono le ruote – collegate a sospensioni di tipo push-rod, come in F1 – passando per lo splitter anteriore che convoglia l’aria sotto la macchina, finendo con la presa d’aria posta sopra l’abitacolo progettata per convogliare aria fresca nel motore.

Oltre all’auto, McLaren offrirà ai suoi fortunati clienti anche una ‘driving experience‘ che permetterà ai nuovi proprietari della Solus GT di prendere confidenza con l’auto grazie a un programma di allenamento con coach professionisti. Nella dotazione dell’auto è compreso un sedile modellato sulla forma del corpo del proprietario, una tuta da corsa omologata FIA, un casco e un dispositivo di supporto testa e collo HANS, anch’esso su misura.