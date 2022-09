Mercedes ha recentemente annunciato che avrebbe continuato la produzione del suo motore V8 il più a lungo possibile, ma che al tempo stesso l’installazione sarebbe rimasta confinata alle supercar a basso volume. Le normative sempre più stringenti sulle emissioni hanno costretto le case automobilistiche a ridimensionare e adottare l’elettrificazione, e la Mercedes-AMG C63 è solo l’ultima vittima.

Sapevamo da tempo che il nuovo modello avrebbe ricevuto l’assistenza ibrida, ma ora Affalterbach ha svelato ufficialmente la Mercedes-AMG C63 SE Performance del 2024, confermando un totale di oltre 670 CV alla spina e 1.020 Nm di coppia. Il motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri M139l costruito è il quattro cilindri in serie più potente al mondo, con una potenza di 469 CV a 6.750 giri/min. Questo è possibile grazie a un turbocompressore, abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 6,1 kilowattora e un motore elettrico da 201 CV installato sull’asse posteriore che viene ricaricato utilizzando un caricabatteria da 14V di bordo.

Grazie al sistema di trazione integrale e al cambio automatico AMG Speedshift a nove rapporti, Mercedes stima che da 0 a 100 km/h occorrano solo 3,3 secondi. La velocità massima può sfiorare i 300 orari ed è presente anche una modalità Drift. Di serie, Mercedes-AMG C63 SE Performance fornisce 2,5 gradi di controsterzata alle ruote anteriori; è un sistema attivo fino a 100 km/h per una maneggevolezza eccezionale, ma a velocità più elevate, le ruote posteriori girano parallele alle anteriori fino a un massimo di 0,7 gradi, migliorando la stabilità e lo sterzo ad alta velocità.

La nuova C63 è dotata di otto modalità di guida, inclusa quella elettrica, che offre una guida completamente elettrica fino a 130 km/h. Quando la batteria è scarica o è richiesta più potenza, l’auto passa alla modalità Comfort. Battery Hold è la terza modalità e mantiene il motore elettrico al 25, relegando a quest’ultimo solo le azioni meno energivore. Con Sport, le sospensioni e lo sterzo si consolidano, la trasmissione cambia più velocemente ed è disponibile fino a circa il 65% della spinta elettrica. In Sport+ la potenza in elettrico giunge fino all’80%, ma è la modalità Race quella più esplosiva che trae energia da ogni singolo organo dell’auto. Disponibile anche una sorta di Boost, attivabile tramite un pulsante, per quando son necessarie il 100% delle prestazioni.

La modalità di guida Slippery è un profilo esclusivamente elettrico con una curva di coppia piatta e potenza ridotta. Questo disabilita anche la tua capacità di regolare il sistema di recupero dell’energia per mantenere l’auto stabile e prevedibile. Infine, Individual consente di impostare i parametri per un profilo estremamente personalizzato.

Per quanto riguarda lo stile, la nuova C63 S beneficia di uno strano sfogo nel mezzo del cofano di cui Mercedes non ha però ancora fornito scatti ravvicinati; presenti anche prese d’aria aggressive, pannelli controllati elettronicamente e accenti di dimensione maggiore rispetto a quanto visto sino ad ora. Sono incluse anche nuove minigonne laterali e un ampio diffusore nella parte posteriore, con quest’ultimo che ospita due uscite a doppio scarico. Un sottile spoiler aerodinamico si trova sul bagagliaio, sotto il quale si trovano lo sportello di ricarica e i classici badge del modello. I cerchi in lega sono da 19″ ma è possibile installare quelli da 20″, dotati sempre di pneumatici sfalsati per assicurare le migliori prestazioni per singolo asse.

All’interno, presenti ancora una volta sedili sportivi AMG, con tappezzeria, cuciture e molti elementi estremamente personalizzabili. Come tutte le versioni più lussuose di Mercedes, anche questo modello vanta un sistema di infotainment MBUX caratterizzato di un display ampio e ricco di funzioni.

Nuova Mercedes-AMG C63 SE Performance sarà in vendita in Italia entro la fine del 2022, anche in versione Station Wagon. Listino prezzi non ancora noto.