Mercedes-AMG GLR: SUV elettrico da 1.020 CV in arrivo nel 2025?

La poca approvazione ottenuta da parte dei clienti nei confronti della Classe R del marchio Mercedes – nonostante la presenza di un massiccio V8 da 562 CV – ha spinto la casa automobilistica tedesca ad interrompere precocemente la produzione di tale modello. Tuttavia, alcune indiscrezioni, sembrerebbero ipotizzare il ritorno della Classe R e, l’aspetto più innovativo nella nuova produzione, potrebbe essere la motorizzazione elettrica. In tal senso, la casa della Stella andrebbe a realizzare la Mercedes-AMG GLR o AMG EQR, un SUV elettrico ad alte prestazioni.

Alcune fonti, sembrano affermare che il futuro veicolo del marchio potrebbe disporre di 7 posti ed essere equipaggiato da ben 3 motori elettrici con una potenza di ben 1.020 CV e 1.350 Nm di coppia. Ad alimentare il SUV sarà (forse) un pacco batteria da 105 kWh e potrà essere ricaricato ad una potenza sino a 350 kW in corrente continua. Indubbiamente, le prestazioni sarebbero eccezionali ma, tuttavia, nulla di così diverso rispetto ai numeri della gamma sportiva del marchio AMG con la medesima motorizzazione.

Nel momento in cui – quella che dovrebbe essere chiamata Mercedes-AMG GLR o EQR – dovesse realmente entrare in produzione, potrebbe debuttare sul mercato non prima del 2025. Certo, è molto difficile pensare che sia già esistente un piano che prevede l’arrivo del SUV elettrico del marchio tedesco. Tuttavia, è bene ricordare che la casa automobilistica Mercedes ha svelato che l’azienda è a lavoro per realizzare un ambizioso progetto dedicato alla motorizzazione elettrica, senza escludere modelli a batteria AMG.

Infatti, l’intento di Mercedes è quello di investire sull’elettrico in modo da ridurre notevolmente le emissioni di CO2. Per avere conferma del progetto che andrà ad interessare il marchio Mercedes e l’arrivo di nuovi modelli di auto elettriche AMG, sarà necessario attendere informazioni ufficiali da parte della stessa azienda.

Nel frattempo, ricordiamo che sono attese sul mercato le EQA e EQS, il cui debutto è previsto nel 2021.