La casa automobilistica Mercedes-Benz ottiene numeri del tutto importanti, tanto da farle aumentare le vendite a livello globale del 21%. Nel terzo trimestre del 2022 la casa automobilistica di Stoccarda ha consegnato ben 517.800 unità.

Nonostante la produzione e le vendite stiano facendo i conti con la crisi dei semiconduttori, che ha portato alla conseguente interruzione delle catene di approvvigionamento, la casa automobilistica Mercedes è riuscita a far diventare il terzo trimestre del 2022, il più positivo dell’anno.

In un contesto economico difficile, definito principalmente dalla continua carenza di semiconduttori, continuiamo a vedere una forte domanda di Mercedes-Benz che si traduce nel trimestre di vendita più forte di quest’anno. Inoltre, Mercedes sta prendendo una pagina dal playbook del leader dei veicoli elettrici Tesla costruendo la propria rete di ricarica (Mercedes me Charge), che è salita a 850.000 punti di ricarica a livello globale nel terzo trimestre, con un aumento del 70% rispetto al 2021, questo il commento di Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz.

Nel rapporto globale relativo alle vendite del terzo trimestre, si legge che Mercedes Benz ha venduto 30.000 veicoli elettrici, il 115% in più rispetto allo scorso anno. Non a caso, dunque, i dati relativi ai veicoli elettrici mostrano come nel terzo trimestre 2022 le vendite dei nuovi veicoli a zero emissioni abbiano superato gli altri segmenti registrando un aumento del 115% su base annua.

Una parte significativa delle 517.800 unità è stata venduta nel mercato cinese che, non casualmente, rimane uno dei più importanti del marchio tedesco. I segnali più incoraggianti per la casa automobilistica arrivano infatti dal mercato cinese, dove si registra un +37% di vendite su base annua e un +26% sul secondo trimestre. Numeri del tutto positivi anche per il Nord America dove il brand ha raggiunto 83.200 unità vendute (+26%).