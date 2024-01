Mercedes continua con l'idea del touchscreen gigante, 1,4 metri!

Nel corso della conferenza tenutasi al CES di Las Vegas, Markus Schäfer, il responsabile della tecnologia di Mercedes, ha condiviso la visione dell'azienda riguardo al futuro dell'infotainment automobilistico. Contrariamente a alcuni concorrenti che stanno ridimensionando i touchscreen in favore di pulsanti fisici, Mercedes prevede di adottare schermi quasi illimitati da sinistra a destra in un ampio spettro di modelli futuri.

Schäfer ha dichiarato ad Autocar che questo approccio rappresenta "la prossima evoluzione" e ha sottolineato la straordinarietà del MBUX Hyperscreen, introdotto in alcune auto elettriche, come la Mercedes EQS. Questo schermo, senza interruzioni da porta a porta, è stato descritto come un'esperienza senza precedenti e una parte essenziale della strategia tecnologica dell'azienda per almeno i prossimi due anni.

Il responsabile della tecnologia ha evidenziato l'uso continuativo della tecnologia OLED di LG per garantire la massima qualità del display. Con una larghezza di oltre 1,4 metri, lo schermo si prefigura come un elemento distintivo delle future auto Mercedes.

Schäfer ha escluso alternative ai schermi senza interruzioni, criticando le proiezioni di realtà aumentata attraverso il parabrezza per i loro "molti svantaggi". Ha sottolineato che Mercedes punta a offrire un'esperienza fluida, utilizzando anche la tecnologia del motore di gioco per migliorare l'attrattiva visiva e la coinvolgenza dell'utente.

Oltre agli avanzamenti nell'infotainment, Schäfer ha confermato una maggiore implementazione dell'intelligenza artificiale all'interno delle auto Mercedes. Dopo una fase beta di successo negli Stati Uniti, l'utilizzo di ChatGPT sarà esteso, con l'annuncio di un nuovo assistente virtuale AI.