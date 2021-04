Mercedes ferma la produzione globale: assenza di componenti

Cattive notizie arrivano per 18.500 dipendenti che lavorano per la casa automobilistica Mercedes. Infatti, il Gruppo Daimler sembra aver interrotto temporaneamente la produzione di alcuni modelli che vengono solitamente realizzati negli stabilimenti di Brema e Rastatt, in Germania, e tale scelta sembra essere causata dalla crisi dei chip che ormai sta interessando il settore a livello globale. La fabbrica che si trova a Brema – la quale offre lavoro a circa 12.000 dipendenti – è la sede principale di produzione della Mercedes Classe C, ma anche della GLC e del veicolo elettrico EQC. Nel secondo stabilimento, che si trova a Rastatt, vengono invece prodotte la Classe A, B e GLA. Dunque è evidente che il colosso tedesco, a causa di questo stop ritenuto necessario, a seguito dei problemi legati principalmente ai chip, si trova in grande difficoltà.

A quanto pare la ripartenza dopo le restrizioni del COVID-19, è stata troppo repentina e le aziende che producono i chip non riescono a tenere il passo nella produzione di tali componenti. Inoltre, è importante sottolineare che alcuni chip vengono impiegati per l’avviamento e la gestione del motore di alcune auto moderne, dunque sono elementi indispensabili. Ovviamente, il danno ha interessato non solo l’azienda Mercedes, ma anche molte altre case automobilistiche presenti in tutto il mondo, le quali hanno dovuto – di conseguenza – interrompere momentaneamente la produzione di alcuni modelli di auto.

È evidente che in questo ultimo anno, il settore dell’automotive, ha affrontato una crisi molto difficile danneggiando pesantemente molte aziende, basti pensare ad alcuni fornitori che operano in Giappone. Il problema, si è ulteriormente aggravato quando una bufera di neve e gelo ha colpito alcune fabbriche del Texas che operano nell’ambito dell’imbottitura dei sedili in poliuretano. Come se non bastasse, l’incagliamento della Ever Given nel Canale di Suez ha peggiorato la situazione, già abbastanza critica. Infatti, questo “incidente” ha bloccato – per giorni – circa il 10% del traffico marittimo di tutto il mondo. Inoltre, alcuni stabilimenti hanno subito rallentamenti a causa dei troppi contagi da COVID-19. Come ad esempio uno dei marchi di Stellantis, Ram, che ha registrato un numero di positività tra i propri dipendenti del 10%.