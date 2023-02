Mercedes-Benz presenta il suo nuovo sistema operativo proprietario MB.OS. che nei prossimi anni sarà implementato nei veicoli del marchio. Nonostante la casa automobilistica tedesca abbia deciso di realizzare un sistema operativo proprio, non mancano le partnership con i grandi colossi Google e Nvidia per ottimizzare i servizi da offrire ai clienti.

Secondo quanto diffuso, la versione Lite del sistema operativo arriverà sulla Classe E nel corso del 2023, ma l’OS completo dovremo ancora attendere un po’ dato che sarà perfezionato tra il 2024 e il 2025.

In Mercedes-Benz ci impegniamo a costruire le auto più desiderabili del mondo. Di conseguenza, abbiamo deciso di essere gli architetti del nostro sistema operativo, un’architettura chip-to-cloud unica nel suo genere che sfrutta il pieno accesso ai componenti hardware e software dei nostri veicoli. Combinando questa esperienza interna con una selezione di partner di livello mondiale, creeremo una straordinaria esperienza per il cliente, dall’assistenza alla guida, alla navigazione e all’intrattenimento, fino alla ricarica integrata. MB.OS sarà caratterizzato da una completa aggiornabilità e da costanti miglioramenti, ha commentato Ola Kallenius, CEO di Mercedes-Benz.

Non a caso, la nuova architettura sarà al centro dello sviluppo dei prossimi veicoli del marchio. Il lavoro congiunto, tra Mercedes, Nvidia e Google, permetterà inevitabilmente di portare a termine un progetto del tutto importante per ottimizzare i servizi offerti ai clienti del brand.

Mercedes e Google stanno infatti lavorando per creare un’ esperienza di navigazione di prossima generazione, basata su dati e tecnologia di Maps. Con Nvidia, invece, la casa automobilistica della Stella punta a sviluppare avanzate funzionalità di guida autonoma di livello 3, con l’obiettivo di essere completamente indipendente fino ai 130 km/h.