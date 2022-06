L’agenzia di stampa Reuters afferma che Mercedes-Benz avrebbe avviato una campagna di richiamo che coinvolge circa 1 milione di auto in tutto il mondo, per un problema rilevato nel sistema di servofreno; il 2022 di Mercedes fino ad oggi è stato abbastanza funestato da campagne di richiamo di un certo peso, con un primo richiamo da circa 800.000 auto avvenuto nei primi mesi dell’anno.

La campagna di richiamo appena avviata coinvolge, come anticipato, circa 1 milione di auto, ma non si tratta di auto prodotte di recente bensì di modelli realizzati tra il 2004 e il 2015: i modelli coinvolti sono i Mercedes ML di seconda generazione (W164), GL (X164) e R (W251), tutti realizzati con la stessa piattaforma e utilizzando tante componenti comuni. In sostanza il problema nasce nell’alloggiamento del servofreno, che su alcuni modelli si è corroso a tal punto da impedire il corretto funzionamento del servofreno; inutile sottolineare come si tratti di un rischio che nessuno vuole correre, quello di ritrovarsi senza servofreno nel momento del bisogno.

Mercedes-Benz sa bene che deve dare a questa campagna di richiamo la giusta priorità per evitare spiacevoli incidenti – il mancato funzionamento del servofreno, infatti, può dare vita a situazioni molto pericolose, con spazi di frenata che si allungano e il pedale del freno che necessita di molta più forza per essere attivato.

Se da una parte questo problema potrebbe essere sufficientemente semplice da risolvere, dato che non richiede l’utilizzo di ricambi particolarmente difficili da procurare, dall’altra Mercedes non è ancora riuscita a chiudere la campagna di richiamo avviata qualche mese fa: in quel caso il problema è stato individuato nella pompa che fa girare il liquido di raffreddamento, che può fare vita a episodi di surriscaldamento estremo o addirittura a incendi a causa del suo malfunzionamento. Purtroppo Mercedes oggi non ha a disposizione tutti i ricambi necessari a risolvere il problema, e si è limitata a raccomandare ai propri clienti di usare l’auto “il meno possibile” – una situazione paradossale per chi ha speso diverse decine di migliaia di euro per una Mercedes.